Graduación de Luisa María Fuentes en Savannah, Georgia

Atlanta, Georgia.



En la universidad de Savannah College of Art and Desing (Scad), en Georgia, Estados Unidos, obtuvo su licenciatura en Diseño Gráfico con especialidad en Ilustración, Móvil y Diseño Interactivo la joven Luisa María Fuentes Martínez.



La graduada es hija del matrimonio que en esta ciudad forman Luis Alberto Fuentes Sanabria y María Antonia Martínez de Fuentes que celebran orgullosos el éxito de Luisa.



La nueva profesional en diseño visual e ilustración recibió su título en ceremonia celebrada en el Savannah Convention Center que contó con la presencia de Robert Chávez, presidente y CEO de Hermés of París, Inc. quien habló a los 2,257 graduados en licenciaturas y maestrías en bellas artes, arquitectura, comunicaciones, diseño gráfico, ilustración, animación, cine y televisión, diseño de modas, interiores y diseño urbano, entre los grados más numerosos.



Fue invitado especial también el reconocido actor británico Jeremy Irons, quien animó a los jóvenes a procurar siempre la innovación.



En la ceremonia Paula Wallace, fundadora y presidenta de Scad, recordó que esta universidad, que nació en Savannah hace 40 años, cuenta con campus en Atlanta y Savannah, Georgia; Hong Kong; y Lacoste, Francia, y ha graduado a 40,000 profesionales que trabajan en 70 países.

Luisa Fuentes recibió su licenciatura en Graphic design, specialist in illustration, mobile and interactive design.

Culminación con éxito

Este año el número de graduados fue de casi 2,900 en sus tres locaciones, una cifra histórica para la universidad estadounidense.



“Scad, con unos 15,000 estudiantes, ofrece más carreras y especializaciones que cualquier otra universidad de arte y diseño, con más de 100 programas de grado”, señaló Wallace.



Además de sus padres, acompañaron a Luisa María en este día especial sus tíos y prima que viajaron a Savannah desde Miami donde residen.

Luis Alberto, Luisa María y María Antonia de Fuentes al terminar la entrega de títulos.

Rosemary Quintanilla, Luisa Fuentes, Vivians y Francisco Quintanilla.

Vivians Quintanilla y Luisa Fuentes en la explanada del centro de convenciones frente al río de Savannah.

Fabia Sainz, Andrea Reyes y Luisa Fuentes.

La graduada en la toma de una selfi con su padre y tíos; al fondo, la ciudad de Savannah, Georgia.

Rosemary Quintanilla, Luisa Fuentes, Vivians y Francisco Quintanilla.