Our Second Home celebra divertido festival de teatro

San Pedro Sula, Honduras.

Our Second Home and Saint Joseph Institute festejó su ya tradicional festival de teatro anual de cierre del año escolar a nivel de secundaria.

Este año, los alumnos realizaron sketches del famoso y fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, dando vida a los personajes que Chespirito inmortalizó: el Chavo del 8, Chómpiras y el Chapulín Colorado. Estas actividades se han realizado desde que la escuela fue fundada con el fin de desarrollar las habilidades artísticas de los alumnos, trabajo en equipo y compañerismo.

La puesta en escena fue posible por el esfuerzo de los estudiantes, padres de familia y maestros, que durante mes y medio estuvieron ensayando y preparando desde los escenarios, ropa, bailes y escenas para que todo saliera bien y poder así deleitar a los asistentes e impresionar al jurado calificador.

Uno de los actos más aplaudidos: la escuelita.