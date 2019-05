Gran Carnaval de La Ceiba, como un rey se despide Eduardo Zablah

La Ceiba, Honduras.

Vestido de rey, Eduardo Zablah se despidió oficialmente de la organización del Gran Carnaval de La Ceiba, tras 30 años de ser parte de la popular fiesta patronal de la "novia de Honduras".

El zar de la belleza hondureña se despidió del público durante el tradicional desfile de carrozas y comparsas en el cierre de la Feria Isidra y Gran Carnaval Nacional de la Amistad 2019.

Usando un colorido traje con el que representó su reinado de tres décadas en el popular evento, Zablah recorrió la avenida San Isidro, en La Ceiba.

Eduardo Zablah en el desfile del Gran Carnaval Nacional de la Amistad 2019 en La Ceiba. Foto LA PRENSA.

Zablah indicó que su carroza se llamaba "La grandeza de un rey" y explicó su significado.

"Esto significa que La Ceiba tuvo un rey llamado Eduardo Zablah. Hoy cierra su ciclo para empezar una nueva historia.", aseguró el también director del Miss Honduras.

"Eso significa que el agradecimiento a mi pueblo es la entrega de mi corazón, mi profesionalismo y el amor que le tengo.", agregó.

Eduardo Zablah desfilo en una carroza cuyo tema era "La grandeza de un rey". Foto LA PRENSA.

"Gracias a la gente que me ha demostrado su cariño una vez mas y no me podía perder participar este en este carnaval. Estamos mostrando cultura con nuestra carroza y Dios los bendiga a todos y disfrutemos de esta fiesta", concluyó.

Hace una semana el experto en belleza anunció su retiró en medio de fuertes reprimendas durante la presentación de la "Novia de la Feria Isidra", donde Katherine Suazo se coronó como la reina de este año.

El director del Miss Honduras también aseguró que si bien su renuncia al Carnaval de la Ceiba es definitiva, él seguirá presente en los futuros concursos de belleza del país.