Noche de premios y orgullo para empresas

San Pedro Sula, Honduras.



Great Place to Work Institute Centroamérica & Caribe, en alianza con la revista Estrategia&Negocios, de Grupo Opsa, celebraron por primera vez en Honduras la premiación a los mejores lugares para trabajar en Centroamérica y el Caribe.



Representantes de grandes empresas de países hermanos como Guatemala, Nicaragua, Panamá, Belice, Costa Rica, El Salvador y Honduras se reunieron en el salón Napoleón del Centro de Convenciones del hotel Copantl para aplaudir el esfuerzo de grandes organizaciones.



Lesslie Pérez de Davidovich, gerente general para Centroamérica y el Caribe de Great Place to Work Institute, expresó unas palabras de bienvenida y felicitaciones a todas las organizaciones ganadoras en esa velada en la que participaron 221 organizaciones.



La licenciada Ruth Marie Canahuati de Sabillón, directora de captación de audiencias de Grupo Opsa, compartió en su mensaje la enorme alianza que Great Place to Work Institute y la revista Estrategia&Negocios iniciaron y que ha llevado a divulgar la transformación de la cultura laboral de las empresas de Centroamérica y su evolución para convertirse en excelentes lugares de trabajo.



Premiadas



Luego de los discursos se procedió a la premiación de las empresas.



Los mejores lugares para trabajar en Honduras son: Nestlé, BAC Credomatic, Cargill, Grupo Inversiones La Paz, Grupo Karim’s, Excel Automotriz, Dinant, Mapfre Seguros, la Empresa Avícola El Cortijo, DHL Express, Moldeados Centroamericanos, Land Apparel y Autofacil Honduras.



La elegante cita fue propicia para ampliar los lazos fraternales entre los ejecutivos de las empresas nacionales e internacionales.