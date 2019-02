Bessy Lara y César Panting sellan su amor

San Pedro Sula, Honduras.

Los destacados profesionales César André Panting y Bessy Lara Barrera unieron sus vidas en sagrado matrimonio el pasado sábado en una ceremonia en el hotel Hilton Princess de San Pedro Sula.

La boda inició a las 5:30 pm en el jardín del hotel, el cual estaba adornado con sillas blancas, lámparas volantes y un arco cubierto de orquídeas blancas, en una decoración a cargo de Touche’s Honduras by Elías Delcid.

La novia lució un espectacular vestido, tipo princesa y de elegante escote, un velo de cuatro metros y una peineta blanca de pedrería, todo de la reconocida firma española Pronovias. Portó, además, una cadena de la tienda Tiffany & Co, que su ahora esposo le obsequió.

Ella entró del brazo de su padre Santiago Lara mientras se tocaba en vivo en violín la tradicional marcha nupcial de Mendelssohn.

Fue en el jardín donde el pastor Jesús Lara, hermano del padre de la novia realizó la unión matrimonial religiosa, dando un conmovedor mensaje en el que instó a los ahora esposos a tener a Dios siempre como su guía en la vida que compartirán.

La noche anterior los novios habían hecho su boda civil.

Santiago y Aracely de Lara y Sandra Panting, padres de los periodistas de LA PRENSA, expresaron su emoción por el enlace de sus hijos.

Los padrinos fueron Marvin Lara, hermano de la novia, y Julia Murillo. Luego de la ceremonia en el jardín, la recepción se realizó en el salón Bristol, donde se recibió a los 90 invitados que asistieron a la boda. En su llegada al salón, César y Bessy bailaron la canción Close your eyes de Michael Bublé, la cual fue interpretada en vivo por el cantante, compositor y violinista Miguel Ríos, quien estuvo a cargo de la amenización y música y que entre los temas interpretados en la fiesta cantó el clásico napolitano O Sole Mio, y New York, New York de Frank Sinatra, entre otros.

El pastel, adornado con rosas blancas, fue elaborado en Signature Cakes.

El matrimonio Panting Lara disfrutará su luna de miel dos semanas en Manhattan, Nueva York.