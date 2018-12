La madre de Catriona Gray sabía que ganaría

Filipinas.

La recién coronada Miss Universo 2018, Catriona Gray, compartió el gran significado de su vestido rojo con el que fue coronada el pasado 17 de diciembre en Tailandia.

El traje rojo no solo reflejaba su cultura, el vestido estaba inspirada en el volcán Mayon de Filipinas, sino también apuntaba a una predicción que su madre le había hecho hace más de una década.

"Cuando tenía 13 años mi madre me dijo que había soñado que yo ganaría Miss Universo usando un vestido rojo", dijo Gray a The Associated Press.

A diferencia de la gran mayoría en el certamen, Miss Filipinas 2018 optó por cambiar el vestido que había usado en las preliminares del concurso días antes de la gran final.

Gray apareció en la pasarela del 67 Miss Universo usando un vestido color rojo brillante diseñado por Mak Tumang, quien detalló en sus redes su inspiración para la creación usada por reina de belleza.

"El prominente e icónico Volcán Mayon es la inspiración de esta creación. Se lo denomina el 'cono perfecto' debido a su forma cónica simétrica. Los cuentos populares dicen que recibió su nombre de la heroína mitológica 'Daragang Magayon (Bella Dama) ... Catriona puede ser considerada como la actual Daragang Magayon ...Ella encarna la belleza filipina, la inteligencia y la pasión. ¡Esta dama está definitivamente en llamas!", escribió el diseñador en su Facebook.

Catriona venció a otras 92 concursantes de todo el mundo para llevarse la corona. El honor llega dos años después de que la joven ganara el título de Miss Mundo Filipinas.

Tamaryn Green de Sudáfrica fue la segunda finalista, mientras que el tercer lugar fue para Sthefany Gutiérrez de Venezuela.