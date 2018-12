Meghan Markle dio marihuana a los invitados en su boda con Trevor Engelson

Londres, Inglaterra.

Thomas Markle se está encargando de terminar de hundir la afectada reputación de su hija Meghan Markle a través de otra de sus ya famosas exclusivas.

Se supone que la entrevista con The Mail on Sunday era para aclarar los malentendidos que han habido en torno a él y su relación con Meghan.

Pero el exiluminador de Hollywood terminó dando detalles que seguramente Meghan no querría divulgar ahora que es parte de la familia real, como que dio marihuana como regalo en su primer boda.

Tratando de desmentir el rumor que dice que él y su hija nunca tuvieron una relación cercana Markle contó anécdotas del primer enlace de la ahora duquesa de Sussex.

En una entrevista exclusiva, Thomas Markle reveló esta foto de sí mismo con su hija en su primera boda: desmintiendo rumores de que no asistió al enlace

En la entrevista Thomas habló sobre el carácter controlador de su hija asegurando que la exactriz planeó cada detalle de su primer boda con el productor Trevor Engelson en 2011 celebrada en Jamaica.

"Ella tomó el control de todo. Me dieron una camisa blanca para usar, al igual que todos los invitados masculinos. Ella lo administró todo", dijo el padre de la exactriz.

Además de confirmar que la exactriz de Suit dio bolsas con marihuana como recuerdo de boda.

"Es ilegal, pero no es gran cosa en Jamaica. Es casi habitual allá. No fumo hierba y, según mi conocimiento, tampoco Meghan. No sé lo que hice con la mía. Creo que la regalé..." relató el progenitor de la esposa del príncipe Harry.

Además, Thomas puso a disposición del medio varias cartas y fotos que atestiguan que ha tenido una relación padre hija estable, hasta su escándalo por posar para los paparazzis días antes de la boda real de Harry y Meghan.

La invitación a la primera boda de Meghan

En la misma entrevista Thomas vuelve a pedir a su hija, el medio menos apropiado, que vuelve a contactarlo.

Y se encarga de recordarle a su yerno, a quien él culpa por el distanciamiento entre él y Meghan, de que todos cometemos errores mencionando los escándalos de Harry como la foto con una esvástica en su brazo o la vez que fue captado desnudo en una noche de juerga en Las Vegas.