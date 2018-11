Coctel a beneficio de la educación

San Pedro Sula, Honduras

Fundation For Education in Honduras (Feih) celebró su evento anual “Cocktails with a view, Honduras Edition”.

Selectos invitados se congregaron en el tan de moda Cielo Rooftop Bar + Bistro para disfrutar de una noche llena de altruismo y fraternidad.

Desde las 7:00 pm, invitados de San Pedro Sula, El Progreso, Yoro y otras partes del país se congregaron en el recinto para departir y así contribuir a la fundación norteamericana, que tiene como objetivo principal transformar la educación en Honduras.

Feih ha construido siete escuelas es varias zonas rurales del país, además, da capacitaciones de psicología positiva a los maestros de las escuelas de las zonas rurales, ofrece uniformes completos, pupitres, zapatos, mochilas y material didáctico para que la niñez hondureña tenga una educación de calidad.

La fundación está formada por jóvenes de la sociedad hondureña, quienes fueron los anfitriones de la velada y agradecieron a los que asistieron para apoyar la causa.

La cita se prolongó hasta la medianoche en gran alegría.

José Carlos García con Roberto y Siomara Micheletti