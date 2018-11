José Miguel y María Lucía ya son esposos

San Pedro Sula, Honduras

Tras siete años y medio de noviazgo, José Miguel Pavón y María Lucía Irías se enlazaron en matrimonio.

Los jóvenes se presentaron en el salón Emperador del hotel Copantl para oficiar la unión ante el pastor Pablo Elvir. Sus padres Roxana Wilson y Marco Irías con Miguel Pavón y Leila Jananía estaban en primera fila, orgullosos del paso tan importante en la vida de sus hijos.

Seguidamente, familiares y amigos se dirigieron al salón San Pedro para festejar por los nuevos esposos. José Miguel y María Lucía realizaron su entrada tomados de la mano hasta el centro de la pista, donde realizaron su primer baile como esposos con la canción If I ain’t got you, de Aliica Keys.

La organización del evento y la ornamentación del salón estuvo a cargo de DG Weddings y Rouge Duo se encargó del buen ambiente musical y La Versátil con música en vivo.