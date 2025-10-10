Policlínico Municipal iniciará cirugías este mes en San Pedro Sula

San Pedro Sula

El quirófano o Policlínico Municipal aún no ha comenzado a funcionar, pero ya hay un grupo de pacientes en lista de espera para ser operados. El comité de evaluación trabaja actualmente en la revisión de expedientes, en su mayoría de hombres que solicitan intervenciones de hernia y vasectomía.

El gerente de Salud Municipal, Roque Reyes, informó que el centro está casi listo, aunque todavía recibe equipamiento médico. “Este mes se iniciarán las cirugías, pero aún no hay una fecha específica. Esperábamos comenzar con procedimientos ambulatorios, como apendicectomías y colecistectomías, pero se han presentado otros tipos de casos”, explicó. Añadió que los pacientes llegan referidos desde clínicas privadas y centros de salud públicos.

“En el Plan de Arbitrios ya existe una tabla de cobros simbólicos, pero estamos evaluando si la Corporación Municipal puede ofrecer las primeras operaciones de forma gratuita”, indicó el médico.

El Policlínico Municipal, ubicado en el Macro Distrito de Salud Las Palmas, fue construido con fondos 100 % municipales. Reyes detalló que la proyección anual es de 1,500 cirugías, con un promedio de 120 operaciones mensuales. “Aún no iniciamos y ya tenemos varios pacientes en evaluación”, señaló.

Entre los procedimientos que se realizarán figuran colecistectomías laparoscópicas y abiertas, hernioplastias, resección de masas, biopsias excisionales, marsupializaciones, apendicectomías no complicadas, colposcopias, biopsias cervicales, vaginales y endometriales, legrados, conizaciones, circuncisiones, vasectomías y esterilizaciones.

Por su parte, el alcalde Roberto Contreras destacó que el proyecto beneficiará a toda la ciudadanía, al ofrecer procedimientos quirúrgicos a costos más bajos y contribuir a disminuir la mora quirúrgica en el Valle de Sula.

“Una cirugía de apéndice o vesícula en una clínica privada puede costar entre 80 mil y 150 mil lempiras; nuestra meta es acercar la salud al pueblo y hacerla accesible para todos”, afirmó.