Nueva empresa extranjera asumiría funciones de EEH

SAN PEDRO SULA. Por un periodo máximo de dos años, los servicios de energía eléctrica que ha venido operando la Empresa Energía Honduras (EEH), pasarán a manos de una compañía internacional.

El Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que los servicios de distribución, gestión comercial, lectura, facturación, corte y reconexión, que ha venido operando la EEH, durante los siete años de concesión, pasarán de nuevo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) a partir del 19 de agosto cuando finaliza el contrato.

Operación. Sin embargo, han omitido una parte importante y es que por dos años, una empresa internacional será quien se haga cargo de toda la operatividad por medio de un fideicomiso manejado por un banco hondureño, lo que les permitirá “hacer todas las compras y contrataciones sin hacer licitaciones”.

Diario LA PRENSA tuvo acceso a la grabación de una reunión entre personal de la EEH y ejecutivos de la Enee, donde les notifican a los empleados de la concesionaria que pasarán a ser contratados por esta empresa internacional y luego de un máximo de dos años, les “prometen” que serán contratados por el Estado a través de la Enee y gozarán de todos los beneficios de ley.

En la explicación que ejecutivos les dan a los empleados de la EEH, es que se trata de una unidad ejecutora, que será manejada por una empresa internacional que aún no se ha escogido, la selección está entre Manpower, PriceWaterhouse y dos empresas más, que no revelaron sus nombres. “La unidad ejecutora es un órgano creado por la Enee dentro de sus facultades legales, es la que va a tomar la gerencia y quien va a dirigir la operación de la red de mantenimiento, comercialización, parte operativa y gerencial”, les dicen a los empleados.

Les explican también que la parte financiera, los recursos para compra de materiales, contratos con proveedores como “son fondos del Estado, nosotros como primera instancia sería por medio de la Secretaría de Finanzas, pero eso genera un riesgo grandísimo, crear toda una estructura financiera, y hacer que les paguen en tres meses su salario. Nosotros viendo la importancia de la naturaleza del trabajo que desarrollan, haremos uso de una herramienta contractual y legal para evitar todos esos riesgos, que es un fideicomiso con un banco. Como tenemos esta herramienta del fideicomiso, nos permitirá hacer todas las compras y contrataciones sin hacer licitaciones”, expresa uno de los ejecutivos que dirige la reunión con los empleados. Les indican que el contrato será por un año con un año más de prorroga, es decir máximo dos años “una etapa de transición, para crear la estructura presupuestaria”.

Movimientos. Son más de 1,480 empleados que pasarán de la EEH a esta Unidad Ejecutora (empresa internacional), las oficinas de atención al cliente de la EEH, unas 27 a nivel nacional se mantendrán, ahora operadas por la empresa que seleccionen. “Todo se va a mantener, son 48 contratos de arrendamiento y solo menos del 5% no están aceptando, más que todo planteles y bodegas”, explican.

En la grabación de la reunión, se escucha cómo los empleados, actualmente de EEH, tienen muchas dudas, sobre todo porque indican que su contrato laboral con la empresa colombiana “es por tiempo indefinido”.

Una de las preocupaciones de los empleados es que el 18 de agosto, la EEH tiene que haber liquidado a todos sus trabajadores, de no hacerlo, podrían haber atrasos y no comenzar operaciones el 19 de agosto como se tiene previsto. “Hay unos pagos que la Enee le hace a la EEH para evitar estas contingencias, que es un honorario fijo que se le paga, el contrato lo contempla, ellos (EEH), nos han dicho de manera reiterada que tienen el presupuesto para liquidar a los trabajadores al termino del contrato, si EEH no liquida la Enee no paga”, asegura quien lidera la reunión.

Diario LA PRENSA buscó la reacción del ministro de Energía y gerente interino de la Enee, Erick Tejada, pero al cierre de la edición no se tuvo respuesta por parte del funcionario.