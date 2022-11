El desplazamiento forzado afecta a jóvenes sampedranos

“No ha sido nada fácil estar en un nuevo lugar. Uno no sabe cómo reintegrarse, las personas te discriminan por el lugar de dónde vienes, todo causa una gran desesperación, mientras uno piensa si la familia estará bien”, comentó Javier David. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2004 y 2021 se registraron más de 247,000 desplazamientos internos en Honduras, de estos, el 57% son niños, niñas y jóvenes.

Los más difícil para este tipo de situaciones que se están presentando diariamente en el país es que este tema se mantenga oculto y no se evidencie.

Es entendible que muchas víctimas no lo hagan por el hecho de no poner más en riesgo su condición personal y familiar, porque no confían en los entes de control de la justicia y tampoco confía en los entes de seguridad nacional, y esto solo favorece a los grupos criminales.