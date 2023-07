Más de 30 zonas no tendrán energía en San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), informó que por mantenimientos a la red eléctrica, este miércoles 19 de julio, dejarán sin el servicio de energía por ocho horas a los pobladores de 34 zonas de San Pedro Sula.

Por mantenimiento urgente en línea de media tensión de la línea 205, no tendrán el fluido eléctrico de 8:00 am a 4:00 pm, las residenciales: Mallorca, Palencia, Villas Paraíso, Santa Clara, Villa Alameda, Villa Alcala, Angelino, Villa Franca, Villa Granada, Villa Sevilla, Villa Valencia, Salamanca, Paseo La Fuente, aldea El Carmen y las colonias Reina del Carmen, Las Colinas del Carmen, San Martín, El Ocotillo, Episcopal, Cosmul, 14 de Febrero, Santa Cruz, Ramos, Magnolia, El Porvenir, pozos de Suncery, Centro de Rehabilitación El Carmen y Aldeas SOS.

Por extensión de línea primaria por compañía particular de la línea 246, de 8:00 am a 4:00 pm no habrá energía eléctrica en las colonias: Los Arenales, Alabama, San Vicente de Paúl 1 y 2, Leonardo Callejas, Jesús R. Gonzáles, Filadelfia, La Pedroza, Villa Norma, aldea Cablotales, aldea Altamizales, Ferromax, Expometal, Cemcol, Alimentos Dixie, Embutidos El Jaral, parque Arqueologico Currusté y Centro de Operación Eeh-sps.