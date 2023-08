“Bomberos deben explicar que han hecho con los L79 millones”

Pero, el alcalde Roberto Contreras dice que están sacando el cuarto pago y pidió a los bomberos que le entreguen una liquidación de gastos que han hecho con los L72 millones que se les dio porque no puede ser que en seis meses se hayan gastado todo eso.

Dijo que a otras administraciones no les cobraban y nunca amenazaron con que iban a cerrar y se les ha dado más que en otras gestiones.

“Queremos que se compren lanchas para atender los sectores vulnerables de la ciudad como Chamelecón”

Contreras dice que según finanzas tienen un saldo de L113 millones parte de deuda de la administración pasada y de la actual. “Con este cheque de casi 20 millones de lempiras que tenemos listo quedaríamos con 93 millones de lempiras y quedaríamos haciendo los abonos.|

Indicó que para el esto tiene una connotación política porque el ministro encargado que es de SPS es el que está prácticamente disparando contra SPS y sólo debemos L113 millones.

El comandante de bomberos, Daniel Rivera, reveló que el alcalde se comunicó con el vía teléfono. Dijo que bomberos y la municipalidad tienen un convenio entonces por eso no se tomó el dinero de las lanchas.

“La parte legal del convenio establece ya como deben hacerse los pagos y yo como comandante no puedo agarrar dinero asi a no ser que me autorice la comandancia general y que el se ponga al día con el convenio y para ello necesita abonar L80 millones.”.

Ese es el problema y estamos esperando la autorización del comandante general y si el le autoriza entonces voy a traer el dinero y me presento por la tarde.

El comandante aclaró que el problema de las lanchas es que se gastaban alrededor de 6 a 7 millones y los bomberos pondrían la otra parte. “Es mucho dinero y se tiene que licitar y eso dura como seis meses y estarán hasta en enero ya cuando hayan pasado las inundaciones”.

Ese convenio está firmado de enero del 2023 a diciembre del 2025 y hay cantidades establecida mensualmente pagando la deuda anterior y traspasar los fondos de su administración que no lo hace desde octubre del año pasado y no puedo salirme de ese marco legal.