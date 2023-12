Buscan familiares de mujer atropellada junto a su esposo

Una pareja, que se desplazaba en un troco en la Capital Industrial, fue embestida por un vehículo que se dio a la fuga; la mujer resultó con un trauma, mientras que el hombre murió producto de las heridas en el hospital Mario Catarino Rivas.

Autoridades de este centro asistencial, dieron a conocer que ambos ingresaron hoy a las 5:40 am al sanatorio; el hombre no resistió y murió, y su cuerpo fue retirado por la Fiscalía. Ella tiene un trauma secundario por colisión, y su lucidez no es total.

Según testimonios de la mujer, que asevera llamarse Maritza Castro, ella y su esposo, aún no identificado, se desplazaban en el pequeño vehículo de madera cuando los chocaron.

Se presume que la mujer es de la colonia 6 de Mayo de sector Rivera Hernández, pero no se han presentado familiares al hospital.

Las autoridades que personas que tengan información de la mujer pueden presentarse a Trabajo Social de la emergencia.