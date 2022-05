Enee instalaba ayer un transformador para dar energía a más de 50 colonias

SAn Pedro Sula. Tras unas 48 horas de angustia en el sector de la Rivera Hernández, técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) instalaban ayer un transformador para intentar devolver el servicio de energía a unas 50 colonias.

Estos cortes se originaron por una falla en la subestación de Retorno 2, ubicada en las inmediaciones del bulevar del este.

El personal trabajó ayer desde las 10:00 am y a las 3:00 pm fue trasladado en una rastra, de la subestación del estadio Olímpico, un transformador para ser instalado con la esperanza que antes de finalizar el día este aparato enorme fuera puesto en funcionamiento. Hasta ayer miércoles, el Operador del Sistema (ODS) informó que “una falla permanente se presentó en la unidad móvil RED UM503 en ese predio, lo que afectó el circuito de distribución RTD L295 que da servicio a comunidades como: Felipe Zelaya, Flor de Cuba, colonia El Hogar I y II, Asentamientos Humanos, Llanos de Sula I, II, III y IV, Alfonso Lacayo, 6 de Mayo, Montañita, Bosques de Jucutuma I, II y III, Real del Campo II, Aldea Ticamaya, San José del Boquerón y hasta colonias de La Lima como Copén, Copén Campo, Céleo Gonzales, Cruz de Valencia y Villa Zoila”.

Por esa falla también cayó el circuito de distribución sub RTD L289, afectando comunidades e instituciones del este de la Capital Industrial como: la Municipal, El Periodista, Villa Asturias I y II, Del Valle, Pradera, la Dirección General de Tránsito, el Intae, Mhotivo, Caderh, Copeco y la clínica IHSS Calpules.

Malestar. Ayer a las 10:00 am en la colonia Brisas del Sauce y 6 de Mayo en la Rivera el servicio fue restablecido durante algunas horas mientras la Enee hacía los trabajos. La energía fue colocada por seis horas en promedio en varios sectores, pero a otros llegó durante menos tiempo. Para comerciantes como Jesús Rivera del Mini Súper El Baratillo esta situación no puede volver a repetirse ni extenderse más porque representó pérdidas para él y para los comerciantes apostados en toda la zona. Este comerciante tuvo encendido dos días un motor a gasolina para evitar que sus productos lácteos, carnes y embutidos se echaran a perder por el calor. Otros con menos suerte tuvieron más pérdidas al no contar ni tener la capacidad de un motor para mantener los refrigeradores trabajando.

Marco Antonio Cáceres, presidente del patronato de Rivera Hernández centro, dijo que de persistir estos cortes tan largos en la zona se irán a protestar porque hasta les es imposible dormir.

Joseline Menocal, vendedora de baleadas en Brisas del Sauce, dijo que es lamentable porque no vendieron ni el martes ni ayer y sus ingresos para el hogar se redujeron.