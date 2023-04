Jorge Gutiérrez: “La educación sexual debe iniciar en casa, no en las escuelas”

San Pedro Sula

El reconocido periodista, escritor y conferencista español Jorge Gutiérrez, quien se encuentra de visita en Honduras para impartir talleres y conferencias a familias, jóvenes universitarios y profesionales de la comunicación de San Pedro Sula y Tegucigalpa, conversó con LA PRENSA acerca de los asuntos que abordará en sus ponencias durante su estadía en el país.

¿Qué lo motivó a visitar San Pedro Sula?

Me ha motivado que la Fundación para el Desarrollo Humano y el Centro Académico Internacional me ha invitado a impartir conferencias y talleres a jóvenes, familias y profesionales de la comunicación acerca de temas como la prevención y efectos de la pornografía, el futuro del periodismo y cómo informar con ética.

¿Cuáles han sido sus primeras impresiones de la Capital Industrial?

Esta es la primera vez que visito la ciudad, pero lo poco que he conocido me ha gustado. Tengo ganas de visitarla con calma y disfrutar del clima.

La pornografía es un tema que continúa siendo un tabú en países como Honduras, ¿qué lo motivó a hablar y educar a las personas acerca de los riesgos de consumir este tipo de contenido?

Es un tabú en casi todo el mundo. Al ser un tema del que poco se habla, sentí que hacía falta una voz en español que hablara abiertamente de la pornografía y sus efectos en el cerebro, así que junto a otras personas dimos el paso para crear la asociación “Dale Una Vuelta”, donde nos interesa conocer mejor los efectos y consecuencias de ver pornografía. También me interesó porque comencé a ver entre amigos míos ese daño que produce el consumo a corto y largo plazo. Había mucho material y movimientos en inglés, pero en español es un terreno muy desierto.

¿Cuáles son los efectos más comunes que causa el consumo de este contenido?

Los efectos varían según el sexo, la edad y el tipo de consumo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que afecta más a los varones que a las mujeres. Hay muchas variables, pero se puede decir que tiene un efecto en la salud sexual porque terminas distorsionando el valor de la sexualidad y la satisfacción suele ser menor. También tiene un efecto en la salud mental porque tiene todos los elementos para convertirse en una adicción y, a nivel afectivo, afecta la capacidad de sentir empatía y relacionarse en pareja. Es una adicción silenciosa, creo que nadie se siente feliz de ver pornografía, porque aunque dé placer momentáneo, al final genera un sentimiento de vacío.

¿Qué recomendaciones les daría a los padres para que puedan abordar este tema con sus hijos adolescentes?

Es una pregunta difícil de responder porque va a depender de muchas cosas, pero a mí me gusta hablar del factor confianza. Si hay confianza entre los padres y los hijos es mucho más fácil. Hoy en día estamos bombardeados de información y canales de pornografía, así que los papás tienen que adelantarse, saber que eso existe y formarse para saber hablar estos temas con sus hijos. Hacer que sus hijos se sientan seguros y amados, así como enseñarles a usar de forma correcta la tecnología.

Con toda esa información en redes y algunos canales de YouTube que aparentan ser caricaturas, pero que tienen doble sentido, ¿cómo podemos proteger a los niños?

He observado que hoy está todo muy mezclado. Hace unos días me decía una profesora que para los niños de su colegio ya nada es demasiado, y ese es el peligro que existe, que se mezcla la sexualidad o el erotismo en todos los contenidos. Lo que debemos hacer es formar criterio en los niños para que puedan distinguir lo que es dañino o perjudicial y formar el autocontrol en el uso de redes sociales. Ese uso responsable de la tecnología creo que es una gran asignatura para estos años.

Hablando de asignaturas, ¿qué opina de implementar la educación sexual en los centros educativos? ¿A qué edad recomienda comenzar a hablar este tema con los menores?

La educación sexual y afectiva es un tema muy importante. A mí me parece que tiene que darse sobre todo en casa con papá y mamá. Todo acompasado a la edad y de forma gradual. Luego en la escuela creo que puede hacerse, pero de la forma más coordinada con las familias de los alumnos.

Una edad adecuada sería entre los 10 y 11 años, todo de manera gradual y con responsabilidad.

¿Considera conveniente educar a los niños acerca de la ideología o enfoque de género?

Esta es una situación que se está viendo en muchos países. Sobre este tema a mí me gusta decir una sola cosa, y es que es muy sencilla, creo que hay que dejar a los niños ser niños y no sexualizarles. A veces, los adultos podemos tener la idea de educar de una manera para la que ellos no están preparados. Hay que tener mucho cuidado porque son menores, lo que hay que hacer es formarles, pero todo en su momento y no adelantarles situaciones o problemas que quizá solo tenemos los adultos de una manera ideológica.

Otro tema que abordará en sus conferencias es el periodismo, ¿hacia dónde va esta profesión con avances tecnológicos como la inteligencia artificial?

Creo que estamos en una época muy compleja para el periodismo, de muchísimos cambios, donde al final va a primar la calidad, como siempre el contenido es el rey. Hoy más que nunca hay que apostar por un contenido original y creativo, con personas capaces de desarrollarse en diversos formatos. La inteligencia artificial desde luego nos pasará por encima, pero al final, independientemente de todos estos avances, el factor humano siempre estará ahí.

A mí me gusta citar mucho a Ryszard Kapuściński, que decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Puede parecer una frase sencilla, pero creo que al final lo que nos va a distinguir es esa empatía, esa capacidad de escuchar y estar cerca de la gente. No quedarnos solo con el teléfono, sino ir a la calle y escuchar los problemas que a diario agobian a la sociedad.