¿Cuál es la clave digital más usada y vulnerable de 2025?

Utilizar una credencial predecible en el mundo digital, es comparable con cerrar la puerta de la casa con una traba de papel o tener una caja fuerte de última generación acompañada de un post-it con la clave, advierten expertos en materia de seguridad digital. La compañía ESET, líder en detección proactiva de amenazas, señala que este mal hábito se mantiene desde hace años y vuelve a confirmarse en informes recientes: 123456 es la contraseña más usada en 2025, lo que pone en riesgo la integridad de los datos personales y sensibles de millones de usuarios, sin distinción de edad.

Un informe reciente de NordPass y otro de Comparitech destacan que 123456 fue la contraseña más utilizada en 2025, y que el 25 % de las 1.000 credenciales más comunes consiste únicamente en números. Esto evidencia que muchas personas continúan optando por claves simples y obvias, en detrimento de la seguridad de su información. "Una de las principales conclusiones que se desprenden de uno de los reportes es que la costumbre de usar contraseñas débiles y predecibles trasciende las generaciones. No importa el rango etario de las personas: en cada una de las categorías 123456 está en el top de las claves más elegidas para acceder a cuentas, servicios y plataformas online. Es decir, un nativo digital que la mayor parte de su vida transcurrió en el mundo online adopta la misma práctica riesgosa y poco prudente que una persona de 70 años", comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. En América Latina, el panorama es aún más preocupante. A la falta de conciencia sobre seguridad digital y al uso poco responsable de contraseñas, se suma el auge de ciberamenazas en la región. "Usar contraseñas débiles compromete la seguridad individual, pero también contribuye a la vulnerabilidad general de la región frente a posibles ataques", agrega Gutiérrez Amaya de ESET.