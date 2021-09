Ramón Medina: “Se necesitan unos L7,000 millones para el sistema pluvial”

Redacción.

Ramón Medina es un ingeniero civil, empresario de la construcción que fungió como gerente de Obras Públicas en el período 2002-2006. Su experiencia en la ciudad le permiten conocer la realidad de los sistemas pluviales en San Pedro Sula, vulnerable con las lluvias. Con las últimas tormentas, la situación se ha evidenciado porque las calles se inundan; aunque en 15 minutos las corrientes bajan. Medina hace un análisis de la situación y considera que se ha invertido en el sistema pluvial, se han construido colectores; sin embargo, falta mucho por hacer.

La ciudad se inunda con 30 minutos de lluvia, ¿qué falta por hacer?

La ciudad tiene problemas de inundación con lluvias extraordinarias, para lo cual los sistemas de drenaje existentes no están diseñados. En ingeniería se diseñan los sistemas para condiciones de lluvia normales y no para eventos excepcionales; no hay manera de invertir en sistemas de drenaje para atender lluvias extremadamente intensas, pues no son factibles económicamente. En el mundo, las inundaciones de zonas urbanas son frecuentes debido al cambio climático; recién vimos varias ciudades de Europa inundadas tal cual se ve acá en San Pedro. Se debe seguir con el plan maestro de aguas lluvias que ya se tiene establecido, debe revisarse y adaptarse siguiendo como guía el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.

¿Considera que la actual administración ha invertido lo suficiente para proteger la ciudad?

Ha hecho grandes esfuerzos para paliar el problema de los drenajes de aguas lluvias. No recuerdo otra administración que haya invertido tanto en estos sistemas. Según mis valoraciones se han invertido más de 500 millones en los últimos siete años. Pero falta todavía mucho por hacer en este problema y la inversión que se necesita es gigantesca, aproximadamente siete mil millones de lempiras.

¿Qué recomienda?

Tenemos un plan maestro de drenaje de aguas lluvias y hay que darle continuidad. Es necesario el recurso monetario para darle ese seguimiento, y es allí el mayor reto: cómo conseguir esos recursos tan grandes. Debemos buscar esos recursos con financiamiento del Estado o de bancos multilaterales.

¿En qué sitios faltan colectores?

Se han construido varios, y lo interesante es que hoy todos los proyectos incluyen colectores de aguas lluvias porque se están construyendo proyectos completos. Faltan en varias zonas de la ciudad; pero el más importante y caro es el colector oeste, este colector es un macrocolector que desalojaría toda la escorrentía de la parte alta de la ciudad y la descargaría en el río Chamelecón, evitando así la inundación en la parte baja de la ciudad.

¿Cuáles son los grandes retos de una ciudad como San Pedro Sula en la actualidad?

Los retos son muchos y los recursos limitados. Creo que el Plan Maestro Urbano es la mejor guía que podemos seguir para enfrentar el crecimiento de una ciudad dinámica y moderna. Si tenemos un plan, tendremos claridad en lo que debemos priorizar, y estaremos en la ruta correcta para vencer los retos que representa desarrollar una ciudad como San Pedro Sula, y en eso creo que la alcaldía y el alcalde están haciendo un buen trabajo.

¿Qué debe hacerse en el caso de la 13 calle?

El problema es recurrente cada vez que llueve. La 13 calle es un problema que se solucionará de forma con la construcción del colector oeste. Mientras tanto se debe hacer un estudio para ver alternativas u obras provisionales que se puedan hacer para atender el problema.

El mantenimiento de las obras es vital. ¿Los sampedranos estamos haciendo lo que nos corresponde?

La Municipalidad siempre ha dado mantenimientos en estos canales; pero es preocupante la cantidad de basura que arrojan en los drenajes y las consecuencias son graves. Las personas deben tener conciencia que si no ponen de su parte de nada sirven las obras.