Hondureña regresó de España y ahora diseña hermosos muebles artesanales

San Pedro Sula, Honduras.

Ingrid Angie Colbourne (41) está decidida a que los hondureños conozcan su talento y su emprendimiento llamado "Angie & Dayana's Decor", en el que fabrica muebles artesanales para exteriores e interiores.

Ingrid que es originaria de Barrio Campo Rojo (Puerto Cortés) y tiene dos hijos, pasó 14 años de su vida viviendo en España, pero con la llegada de la pandemia decidió trasladarse a Honduras para estar cerca de su familia.

"En el año 2007 tomé la decisión de irme a vivir a España para obtener un mejor futuro para mis dos hijos, los primeros años fueron difíciles y de gran sacrificio porque eso indicaba que no vería a mi familia por mucho tiempo. Cuando regresé en el 2012 por primera vez, mis hijos ya no me reconocían lo cual fue muy doloroso para mi porque el cariño y amor que antes me tenían no era lo mismo", comparte.

"En España me dedicaba a trabajar atendiendo ancianos y cuidando niños. Cuando salía de mi jornada laboral siempre pasaba por una tienda de jabones, los cuales me llamaban mucho la atención por su textura, sus distintas formas y olores", eso la llevó a emprender.

Antes de dedicarse a la venta de muebles, tuvo una venta de cosméticos artesanales que elaboraba en España e incluso registró su propia marca, pero le resultaba muy costoso y optó por seguir trabajando como niñera en el país europeo.

¿Qué ofrece?

Dentro de los productos que ofrece en su negocio se pueden encontrar cestas de mimbre, artesanías, hamacas, macetas, restauraciones y los muebles de exterior con fibras sintéticas. Todas estas pueden ser personalizadas y moldeadas al gusto de sus clientes.

"Angie & Dayana’s Decor está abierto para todo tipo de público, nos acoplamos al presupuesto de las personas y esperamos llegar a realizar envíos más allá de Honduras y Guatemala", explica la emprendedora. El precio de las piezas comienza en 450 lempiras.

Ingrid aconseja a los nuevos emprendedores a "que no se desanimen, y si sientes que el negocio que tienes no es lo que esperabas, busca otro emprendimiento, no podemos dejarnos caer por los fracasos, yo me caí muchas veces, hasta me fui de Honduras dejando una vida atrás, mis hijos, mi familia, pero el espíritu de emprender nunca lo perdí", asegura.

Al mismo tiempo agradece a sus clientes: "Gracias a todas las personas que han confiado en nosotros ya que hoy en día la situación es tan difícil. Por eso una de las cosas que le pido a dios es que no me permita fallar, que me mantenga con humildad y honestidad", concluye la luchadora hondureña.

Para contactarla

La emprendedora catracha trabaja por encargos y en sus redes sociales comparte imágenes de todos los productos que tiene a la venta y al mismo tiempo elabora. Su página está disponible en la red social de Facebook e Instagram. Su teléfono es 8939-4605.

Apoyamos a los emprendedores

¿Eres emprendedor y quieres que los demás conozcan tu historia, negocio o restaurante? Envía un mensaje con tu información al correo emprendedores@laprensa.hn