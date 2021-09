Quince centros escolares se preparan para iniciar con modo semipresencial

San Pedro Sula

Quince centros educativos de la Capital Industrial se preparan para iniciar la modalidad semipresencial de cara a finalizar 2021.

Milton Ayala Quijano, director de la Departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que las primeras escuelas que entraron a este proceso en junio, bajo rigurosos controles de bioseguridad, son la Escuela Internacional Sampedrana (EIS), Escuela Bilingüe Happy Days And Freedom, Santa María del Valle y Western Academy.

Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente que amerite detener este proceso de semipresencialidad.

Otros 15 centros educativos están realizando los trámites con la Departamental de Educación de Cortés para entrar a esta modalidad de cara a finalizar 2021. En este grupo hay tanto centros en modalidad americana bilingüe como modalidad convencional de febrero a noviembre. Aunque Ayala no proporcionó una lista detallada de los centros, mencionó que entre ellos figuran la escuela bilingüe Serán, Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa, Liceo Centroamericano, Happy New Dawn, Our Second Home y Gran Comisión.

En el departamento de Cortés, a nivel público, solo nueve centros educativos pertenecientes a San Francisco de Yojoa y San Antonio Cortés ya comenzaron esta modalidad.

“Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. Muchos centros están en el proceso de ir a la semipresencialidad. Se están analizando los protocolos de bioseguridad. Nosotros estamos en monitoreo para evitar que se genere un contagio de la enfermedad, y los centros aprobados realmente cumplen con todas las medidas para evitar que esto suceda”, comentó.