Por falta de pasajeros solo opera el 47% del transporte

SAN PEDRO SULA

De 1,500 unidades urbanas legales, solo unas 700 están operando en la Capital Industrial debido a la baja demanda de pasajeros y la crisis económica derivada de la pandemia.



El cierre de centros educativos, el alto porcentaje de desempleo y la lenta reactivación económica en algunos sectores ha provocado que el transporte urbano e interurbano esté operando a medias.



Aunque el censo elaborado entre 2017 y 2018 por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre indica que hay 1,638 buses urbanos en San Pedro Sula, dirigentes indican que son 1,500 los que operan de manera legal en la ciudad; pero luego de la pandemia solo están trabajando unos 700.



Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano, manifestó que más de 300,000 sampedranos utilizan el transporte público; pero desde la pandemia por el cierre de centros educativos y la falta de empleo han perdido unos 100,000 pasajeros.



“Hay muchas unidades que están paradas, porque no hay estudiantes, ha bajado bastante, quizá estemos operando en un 50%”, dijo.



Toro indicó que aunque el 80% de las unidades deben ser cambiadas ya que no están en óptimas condiciones siguen cifrando sus esperanzas en el proyecto del Metrosula (que tendrá nuevas unidades), es por eso que no las han reemplazado mucho menos ahora que han bajado los ingresos.



“Ahora con la pandemia, las unidades se deterioraron más, pero nadie tiene la capacidad para poder invertir en nuevas. Los costos operativos son más altos, porque todos los gastos básicos del transportistas aumentaron”.



Toro agregó que aunque hay rutas que por los momentos no son rentables, no pueden modificar el trayecto sin autorización de la Municipalidad.



Ejemplificó que si la Ruta 2 tenía 129 unidades de rapiditos, ahorita solo está operando con unas 60 “porque no es rentable, no hay demanda de pasajeros”.



Una empresa de transporte que cubría la ruta de El Ocotillo cerró por la crisis económica.



Las rutas urbanas más fuertes en unidades son la 2, la Rivera Hernández, la López y la 7.



La esperanza de los transportistas es que se abran nuevamente los centros educativos y haya más fuentes de empleo.



Actualmente hay escasez de motoristas y ayudantes porque muchos emigraron ilegalmente a Estados Unidos.





Detalles del sector de taxis En SPS hay 5,316 taxis legalmente censados, pero los dirigentes aseguran que hay unos 2,500 taxis trabajando de manera ilegal, algo que ha aumentado debido a la falta de trabajo por la pandemia. Más del 30% de las unidades deben ser cambiadas porque ya cumplieron su tiempo útil. La demanda de pasajeros también ha bajado. El IHTT registra 99 puntos de taxis que incluyen taxis colectivos. Con 120 carros, el punto de taxis colectivos de la Fesitranh es uno de los más grandes.

Ilegales

Allan Sierra, representante del transporte interurbano, declaró que aunque tienen permitido operar en un 100%, apenas logran una ocupación del 50%, es por eso que trabajan con la mitad de la flota vehicular.



Uno de los obstáculos a los que se están enfrentando es a la competencia de unidades ilegales que operan sin control.



A manera de ejemplo indicó que solo en el corredor de San Pedro Sula- Tegucigalpa hay unas 25 unidades ilegales operando.



Aunque censadas hay 5,809 unidades interurbanas, de las cuales 2,288 son de San Pedro Sula, no están operando todas, sobre todo porque ha habido empresas que han cerrado por la pandemia.



Sierra explicó que pese a que legalmente hay una veda para nuevas rutas, actualmente hay nuevas rutas de Danlí y de Choluteca que vienen a San Pedro Sula.



Sierra señaló que el IHTT carga una extensa mora de permisos de renovación y no están dando nuevos permisos. Para los transportistas esto ha aumentado la ilegalidad.



De acuerdo con el portal, desde 2016 a 2021, el IHTT ha recibido 56,107 solicitudes de nuevos permisos y 69,257 de renovación.