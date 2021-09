Se espera lluvia para hoy y el lunes; mañana habrá condiciones estables

San Pedro Sula

La convergencia de vientos y humedad del océano Pacífico y del mar Caribe y un sistema de baja presión ubicado sobre La Mosquitia dejará lluvias en casi todo el territorio nacional hoy.

Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó a LA PRENSA que se producirán lluvias de débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Los mayores acumulados de lluvia se generarán en la región occidental, central y oriental del país. Habrá un acumulado de 30 a 40 milímetros de lluvia.

“Por la convergencia de vientos y el ingreso de humedad, estas condiciones prevalecerán hoy sábado. Mañana domingo, las condiciones serán secas, con precipitaciones dispersas y débiles, más que todo en occidente y sur. El lunes habrá un aumento en la cantidad de acumulados, lluvias y chubascos con actividad eléctrica, sobre todo para el suroccidente y suroriente”, comentó.

Temperatura

En la costa norte se registrará una máxima de 32 grados, mientras que en el sur, 34. En el centro del país será de entre los 31 y 32 grados, mientras que en el valle de Sula se espera una máxima de 35 grados y en Tegucigalpa una máxima de 29 grados.

“El sector occidental tendrá una temperatura de 30 a 31 grados, pero en La Esperanza, Intibucá, habrá una máxima de 22 a 23 grados. En La Mosquitia habrá una máxima de 28, mientras que en la parte de Olancho y Paraíso, una máxima de 31 grados”, dijo.

Hoy en San Pedro Sula habrá lluvias débiles, con un máximo de 10 milímetros, y mañana habrá condiciones secas con probabilidad media de lluvias. Explicó que los oleajes tendrán valores normales en la costa norte, con un registro de entre 1 a 3 pies, y en el golfo de Fonseca de 2 a 3 pies.

Recomendaciones

Cenaos pide a la población prudencia al conducir por las carreteras. No exceder la velocidad y andar correcta iluminación evitan gradualmente el riesgo de un accidente. En el caso de estar bajo tormentas eléctricas, no correr ni acostarse en el suelo si se está en espacio abierto. Asimismo, apartarse de los postes y antenas. No utilizar paraguas con puntas metálicas y no refugiarse bajo árboles.