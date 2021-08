Sampedrano causa furor con venta de "papas locas" en colonia Aurora

San Pedro Sula, Honduras.

Un joven sampedrano está causando sensación con su emprendimiento llamado "The Papadise", que promete ser el paraíso para los amantes de las papas fritas en la ciudad.

El emprendedor Carlos Eduardo Caraccioli tiene 25 años de edad y tiene su negocio ubicado en la 7 calle, 16 avenida de la colonia Aurora de San Pedro Sula.

"Siempre soñé con tener un emprendimiento de comida que no fuera igual a los demás de la ciudad y centrarnos más en un producto, como en este caso las papas fritas. Con mucha satisfacción podemos decir que nuestra idea de servir papitas fritas de buena calidad con topings deliciosos en un cono es algo nuevo para muchos de nosotros, siendo una forma nueva y divertida de comer las papitas", expresa Carlos Eduardo.

Por ahora vende sus productos por delivery y pick up al número de teléfono 8861-2989. Las especialidades de sus papas preparadas se pueden pedir pequeñas y en bandeja grande.

El menú

"The Papadise" ofrece papitas crunch con diferentes especialidades como ser papa pizza, salchipapa, papitas crunch, bacon fries, papas monterrey, todas acompañadas con salsas.

Las salsas pueden ser sriracha mayo, rosada, ranch, buffalo, papadise dip, jalapeño dip y cheddar. Los sampedranos que prueban sus papas aseguran que son deliciosas.

Caraccioli comparte un mensaje con los nuevos emprendedores: "Qué no les de miedo emprender, se siente bonito crear algo y hacerlo crecer de apoco con tu propio esfuerzo, no se necesitan millones para poder emprender algo, y otra cosa muy importante es el no desanimarse y nunca perder la calidad de tu producto, en cualquier negocio hay meses buenos y otros no tanto, pero la perseverancia es la que lleva al éxito".

"Algo que ha ayudado mucho al negocio, es el carisma y actitud que puede poner uno mismo como dueño, esa energía se transmite a los demás, tanto empleados como clientes. Quiero agradecer a todas la amistades, familiares, clientes y a Diario la Prensa por esta linda oportunidad", comparte el joven sampedrano.

Apoyamos tu emprendimiento

