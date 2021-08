Sampedranos denuncian cobros excesivos de Empresa Energía Honduras

San Pedro Sula

Viven en diferentes zonas de la ciudad y en distintos municipios, ni siquiera se conocen, pero ayer unieron sus voces para protestar en contra de la Empresa Energía Honduras (EEH).

El clamor es el mismo: están cansados de los altos cobros y ya no saben ni siquiera cómo van a pagar las abultadas facturas.

Los abonados afectados llegaron a las instalaciones de la empresa en la tercera avenida y con evidente malestar por la situación que atraviesan protestaron en las afueras de las oficinas situadas en el centro de la ciudad.

“Me salieron 15,000 lempiras, soy de El Porvenir, Cortés, no tengo con qué pagar. Me salen 15,000 lempiras y lo que yo he pagado son 200, 300 y hasta 400 lempiras”, dijo don José Rosa.

Exigió al Gobierno que investigue a ,la empresa de energía y ponga en orden a los encargados pues ya no soportan la situación. Deben ser cobros justos.

Con el recibo en mano, el afectado detalló que no es justo que le cobren esas grandes cantidades porque su casa es pequeña y no es para tanto el abuso en el cobro.

Una señora que comenzó a llorar al relatar su caso dijo que primero pagaba entre 20o y 300 lempiras y desde que le pusieron el contador nuevo le salen mil lempiras. “Ya debo 20,000 de luz y no sé cómo los voy a pagar si apenas tengo para comer”, explicó la mujer.

Los pobladores que hacían largas filas en las afueras de la EEH denunciaron que no les dan ninguna solución y solo les dicen que el pago se hará en cuotas. “Ya es tiempo que hagan una buena investigación a esa empresa porque la verdad es lamentable que nosotros suframos tanto por esta situación. Además, nosotros a diferencia del resto del país vivimos en zona donde el clima y la temperatura es alta, explicó José Méndez, quien llevó un recibo de su madre con cobro de más de 10,000 lempiras.