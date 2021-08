San Pedro Sula

Aunque hay interés de empresarios en hacer nuevas inversiones en la zona norte, la incertidumbre política los tiene frenados y será hasta después de las elecciones generales de noviembre que se tendrá un panorama económico más claro. Ante esto, el empresario Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), hace un llamado a la población para que en noviembre se aboque a ejercer el sufragio de manera ordenada, y a los aspirantes a realizar unas elecciones transparentes y respetar la decisión del pueblo.

En una entrevista exclusiva concedida a Diario LA PRENSA, Facussé habla sobre la situación económica actual de la empresa privada, las expectativas de cierre de año y lo que esperan del Gobierno.

¿Cuál es la situación económica actual de la zona norte?

El reto aún está latente para la recuperación de la economía, ya que el golpe que recibió la zona norte el año anterior, entre la pandemia y los huracanes, tuvo un impacto grave en la economía. Si el promedio del país fue 9%, nuestra zona tuvo mucho del daño de ese retroceso. Este año se está anunciando que la economía va a crecer en un 4.5%, lo que representa la mitad del retroceso que tuvimos el año anterior. Aún estamos por recuperar el posicionamiento que teníamos antes de 2020. Si seguimos a este ritmo faltaría un año para ponernos al nivel que teníamos en 2019.

¿Los empleos que se perdieron por la pandemia se han ido recuperando?

Creo que hubo sectores que fueron más resilientes que otros. Me parece que el sector exportador es un gran bastión de nuestra zona norte, creo que fue de los que mejor se preparó y recuperó del golpe de la pandemia. La economía local es la que más afectada está, el turismo: los restaurantes, bares, lugares de reunión no se han recuperado, y creo que tomará otro tiempo para recuperarlo. En su mayoría, las personas que estaban suspendidas regresaron, los que no regresaron son a los que despidieron.

¿Hay esperanza de recuperar los empleos que se perdieron?

Guardo mucha esperanza de que eso sea así, lo que será determinante para recuperar la economía es el proceso electoral, de eso depende el futuro de nuestro país. Ojalá que todos actuemos con conciencia y con patriotismo, y hablo no solo de salir a votar, sino estar vigilantes a que todo sea transparente y que los votos reflejen la voluntad popular.

¿Qué es lo que más está afectando a la empresa privada?

La pandemia definitivamente está afectando, porque muchas personas aún no consumen o hacen ciertas actividades por miedo a contagiarse. En la economía macro hay muchas inversiones pendientes por el clima político; guardamos la esperanza de que una vez que suceda el proceso electoral y tengamos un claro ganador esas inversiones se decidan para hacer crecer nuestra economía. Hay bastante inversión en pausa esperando las elecciones.

¿Qué opina del manejo que ha hecho el Gobierno para contrarrestar la pandemia y el avance en el proceso de vacunación?

El manejo de la pandemia ha dejado mucho que desear porque se evidenciaron casos de corrupción como el de los hospitales móviles, muy lamentable, y sobrevaloraciones en compras. En la parte más importante, que fue la adquisición de las vacunas, se actuó en forma tardía y lamentamos mucho eso, ya que atrasó la economía; pero hay que ver hacia adelante, hay que colaborar en lo que podamos. Es un deber ciudadano buscar completar su cuadro de vacunación para protegerse a sí mismo y a los demás.

¿Cuáles son los sectores que se han ido adaptando mejor a las medidas de bioseguridad?

Creo que las empresas formales, por su estructura, generalmente enfrentan mejor estos retos, tienen mayor recurso disponible. Me parece que es el sector mipyme el que más ha salido afectado, por ello el sector público debe buscar mecanismos de alivio y de apoyo para darles un respiro a las mipymes.

¿Qué opina del avance en obras en SPS?

Me parece que el valle de Sula ha sido abandonado por este Gobierno en el sentido de que no se ha dado un avance en la infraestructura del valle. Realmente vemos el avance que han tenido otros sectores del país, y este que es el sector productivo no ha recibido el apoyo que se necesita. Se han erogado valores importantes en obras, para el caso el aeropuerto de Palmerola y el centro cívico gubernamental, muy bonito; pero no son obras necesarias para el país como las represas para proteger las vidas de quienes habitan el valle y la economía que genera.

¿Cree que Palmerola le reste competitividad al Villeda Morales?

El Villeda Morales ha sido líder en tráfico aéreo y cualquier cambio que hagan para demeritar el servicio que presta irá en contra de los intereses de Honduras y los ciudadanos. El Villeda se ha caracterizado por su versatilidad y su eficiencia, esperamos que no hagan ningún cambio que afecte la competitividad del Villeda Morales.