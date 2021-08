Air Europa y Spirit aumentarían vuelos en el Villeda con nuevo horario

SAN PEDRO SULA

Aunque ninguna aerolínea ha incorporado vuelos de madrugada, el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales comenzó a operar las 24 horas desde ayer.

El Villeda Morales está operando de manera ininterrumpida, algo que por años habían estado solicitando empresarios y aerolíneas, el objetivo del Gobierno es volver más atractiva la terminal aérea para la llegada de nuevas aerolíneas y un aumento en las rutas y frecuencias.

Aunque no se pudo confirmar con la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa), hasta el momento el itinerario operativo por parte de las aerolíneas continúa igual, es decir, Spirit Airlines es la última que opera un vuelo de salida a la 1:00 am.

Anteriormente, el Villeda tenía un horario de 6:00 am a 2:00 am; sin embargo, pese a que están preparados con más personal distribuido en turnos, si no hay aumento de frecuencias en la madrugada serán cuatro horas inactivas.

Expertos comentaron que esto le beneficiará de manera directa a la aerolínea Spirit porque al tener algún retraso en su vuelo de la 1:00 am o en el de llegada a las 11:30 pm no habrá mayor problema con un aeropuerto que está operando las 24 horas.

Interés

Wilfredo Lobo, director Ejecutivo de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), manifestó que la aerolínea Air Europa ha mostrado interés de operar un vuelo desde las 4:30 am a partir de septiembre y Spirit Airlines a las 2:00 am.

Además, señaló que con las negociaciones que el Gobierno está haciendo para la llegada de nuevas aerolíneas, sobre todo de bajo costo, el tener operando el Villeda de manera ininterrumpida lo vuelve aún más atractivo.

Vuelos de carga

Michael Wehmeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (Ahla), declaró que uno de los impactos positivos que tendrá la ampliación de horario es que los cargueros podrán atender las importaciones y exportaciones de mejor manera.

“Muchos de los exportadores tienen que irse a Guatemala o El Salvador para hacer exportaciones, y creo que teniendo el Villeda 24 horas la oportunidad de hacer itinerarios de noche en el sector de carga que está ocupado por demanda hay una gran oportunidad”, destacó Michael Wehmeyer.

Julio Gámez, delegado de Migración y Extranjería en el Villeda Morales, indicó que como Migración están preparados con tres turnos y a la espera de reforzar la delegación con más personal para el horario de 2:00 am a 4:00 am. La delegación cuenta con 45 empleados de Migración.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), opinó que la operación de la terminal aérea las 24 horas contribuye a dinamizar el turismo y la economía “y nos conecta con continentes que manejan horarios distintos a los nuestros”.