Sector agrícola y ganadero del valle de Sula opera al 100%

San Pedro Sula, Honduras.

Pese a las afectaciones que hubo en el valle de Sula por las tormentas Eta y Iota, el sector ganadero y agrícola están operando en un 100%.



En 2020, el primer mes que se anunció de manera oficial el aislamiento por la pandemia, la ganadería y la agricultura tuvieron afectaciones de un 70% en la producción y acceso a mercados; sin embargo, los meses posteriores fueron beneficiosos para la industria por el alto consumo de alimentos por parte de la población, que se preparaba para un encierro indefinido.



Incluso tuvieron un crecimiento de entre el 10% y un 15% en la producción de granos, carne y leche en comparación con 2019.



Pero con las tormentas de noviembre, los productores, sobre todo de palma africana, tuvieron cuantiosas pérdidas.

Así lo indicó Héctor Ferreira, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Sula (Agas), quien declaró a Diario LA PRENSA que han aprendido a trabajar pese a las adversidades del clima. “Nos golpeó bastante el tema de las dos tormentas y nos deja una gran enseñanza, y es que los proyectos que se hacen para protección de los valles no se deben abandonar, hay que darles mantenimiento a diario”.



Ferreira indicó que varios productores del valle de Sula aún están teniendo problemas con la preparación de tierra por la cantidad de lodo y arcilla que dejaron las lluvias.



“Pero en general tenemos una producción estable de carne y leche, estamos sobre la producción del año pasado, viviendo una problemática con los precios en el sector artesanal bastante importante”, apuntó.



El líder de la Agas manifestó que los productores de palma africana y caña fueron de los más perjudicados por las tormentas.



“Hubo un daño importante en banano, y en la parte de ganadería se reportaron daños, pero no hubo pérdidas importantes de ganado como lo que se esperaba”.



El crecimiento que ha habido este año es similar al de 2020 comparándolo con 2019, es decir, de entre un 10% y un 15% en la producción.



Pese al desarrollo industrial y urbano que ha tenido San Pedro Sula, aún funcionan unas 30 haciendas que se resisten a desaparecer.



La agricultura está fuerte en la sierra de El Merendón, y la ganadería en la parte noreste, noroeste y suroeste de la ciudad.



“Es un tema de mantener las tierras, evitando el tema de la inseguridad jurídica, que es bastante frecuente, como son las invasiones”.



Ferreira compartió que por la pandemia no hubo desempleo, pero por las tormentas sí tuvieron arriba del 50%.



La producción de leche es de 1.5 millones de litros diarios a nivel nacional. “Esperamos que en este mes de agosto la producción se venga más arriba, tal vez llegar a los dos millones de litros”, apuntó.