Más de 584,000 DNI se tienen que entregar en Cortés antes del 15

San Pedro Sula, Honduras.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) y el proyecto Identifícate que coordina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) deben entregar unas 584,649 nuevas identidades en Cortés antes del 15 de agosto, fecha en que perderá vigencia el actual documento de identificación.

El reto parece complicado y casi imposible de lograr si se toma en cuenta que en siete meses del proceso solo se ha podido identificar con la nueva cédula a cerca de 400,000 pobladores del departamento, es decir, un 30% del total de ciudadanos mayores de 18 años aptos para votar, que según el censo del RNP es de 984,649 personas.

Hasta el momento, el Congreso Nacional no ha aclarado si ampliará el período de validez de la actual identidad o si se podrá votar con ambas; pero de acuerdo con las denuncias de varios sampedranos, algunas instituciones bancarias ya no están aceptando a la que ahora se le conoce como “la cédula vieja”.

“Fui a sacar un dinero al banco y al principio el cajero no me quería agarrar mi cédula porque decía que ya solo estaban aceptando la nueva, yo le dije que yo solo tenía esa porque no me había venido la otra todavía”, refirió Pedro García.

Michelle Paz, ciudadana, contó que tuvo un problema similar al intentar retirar una remesa y según su testimonio la persona que la atendió le mencionó que tenían órdenes de solo aceptar el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) para ese tipo de trámites. “Me quedé sorprendida porque hasta donde yo sé aún está en vigor la otra cédula y yo no he reclamado al nueva”, refirió Paz.

Reactivan entrega

Ayer fue reanudada la entrega del DNI en la Capital Industrial y autoridades proyectan que se mantendrá durante todo el mes y parte de septiembre.

Advirtieron que todo depende de los fondos que deben ser aprobados por el Congreso y que serán destinados para contratación de más personal, compra de equipo, fortalecer el enrolamiento en el exterior y transferencia de datos a los registros municipales.

Diez centros de entrega estarán funcionando de lunes a domingo (excepto los miércoles) de 8:00 am a 4:00 pm únicamente bajo la modalidad de cita, es decir, que para reclamar el documento se debe primero agendar la visita para que saber la fecha y hora en que la identidad estará lista.

Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro, señaló que el objetivo es entregar entre 140,000 y 150,000 tarjetas diarias a nivel nacional para alcanzar la meta de más de cinco millones de identidades. Hizo un llamado a quienes no se han enrolado para que lleguen a cualquiera de los centros de entregas disponibles, ya que hay personal asignado para esa gestión.