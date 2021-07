Cortés y San Pedro Sula aceleran la vacunación contra el covid-19

Redacción.

San Pedro Sula y la Región Sanitaria de Cortés aceleran los procesos de vacunación para alcanzar la meta durante esta quinta jornada de inmunización contra esta mortal enfermedad.

Datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) indican que la Región de Salud de la Capital Industrial tiene como meta inocular en esta quinta jornada a 54,006 sampedranos, y ha vacunado a 48,233 que representa el 89%.

La región de Cortés (11 municipios) ha vacunado a 51,957 personas de 65,043 que tiene como meta, es decir, que ha alcanzado un 80%. El porcentaje a alcanzar es 95.

Ida Berenice Molina, jefa nacional del PAI, señaló que aún existe mucha población en Cortés entre los 40 y 60 años que no ha sido vacunada para prevenir formas graves del covid.

“Tenemos dificultades en Cortés, ya que es una de las dos regiones sanitarias junto con San Pedro Sula con las más bajas coberturas de vacunación en relación con la meta”, lamentó al indicar que la quinta campaña de vacunación contra el covid está en la fase final y que del 2 al 31 de agosto se desarrollará la sexta jornada en la que se pretende aplicar 865,491 primeras dosis a igual número de personas.

Otros datos 1- La Secretaría de Salud en San Pedro Sula amplió el horario de atención en el centro de vacunación de la Universidad Católica de 8:00 am a 9:00 pm. El martes en la jornada nocturna atendió hasta las 12:40 am a 2,500 personas.

2- El Gimnasio Olímpico es el único centro de vacunación en San Pedro Sula que aplica primeras dosis de vacunas contra el covid-19.

“Todos estos grupos de población que aún no han demandado la vacuna en Cortés y San Pedro Sula pueden ser vacunados durante esta sexta campaña que se va a iniciar”, expresó Molina.

Menor edad

Esta semana en la Capital Industrial, el personal sanitario comenzó a inocular la población de 20 a 29 años con enfermedades de base y se continúa con la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años con y sin enfermedades crónicas, además de completar el esquema a quienes se inyectó con AstraZeneca y Pfizer.

“En el caso de San Pedro Sula, si ellos ya ampliaron la edad a mayores de 30 años tendrán que seguir vacunando a estas personas hasta lograr una mejor cobertura de vacunación porque en este momento los datos estadísticos nos muestran que la población de San Pedro Sula que está en los diferentes grupos de edad de riesgo aún no está protegida”, aseguró Molina.

“San Pedro Sula ha avanzado más, pero en la Región de Cortés aún hay mucha población adulta mayor que ha rechazado la vacuna sobre todo de las zonas semiurbanas y rurales”.

Detalló que en San Pedro Sula aún hay ocho mil dosis de la primera campaña que “tienen que aplicar, y en el caso de Cortés tiene una cantidad mucho más”.

Solo en lo que va de la quinta jornada de inmunización contra el covid en la ciudad se han aplicado 46,000 primeras dosis tanto de Pfizer como de Moderna; en segundas dosis de AstraZeneca 17,000, y 9,000 de Pfizer, detalló Sara Sierra, enlace del PAI en la Región Sanitaria de San Pedro Sula.

Acelerar vacunación

Carlos Umaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dijo que al valle de Sula no se le ha dado el número adecuado de vacunas contra el covid-19.

“Al valle de Sula no se le ha visto como se merece, acá está el 48% del aparato productivo que tiene Seguro Social y el 70% de los emprendedores del país. Considero que Honduras ya no debe tener limitaciones en la edad a vacunar, ya se le dio la oportunidad a la gente de riesgo y he visto que muchas personas no se han vacunado y se debe abrir la vacunación desde los 18 años sin comorbilidades”, expresó.

Umaña señaló que ante el repunte de casos de covid en las últimas semanas en el valle de Sula, la única contención “es acelerar los procesos de vacunación. En San Pedro Sula el proceso ha sido más ordenado, pero hay menos gente vacunada que en Tegucigalpa”, destacó el doctor.