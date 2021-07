Mipymes y abonados se quejan por alta facturación de energía

San Pedro Sula

Pese a que el Gobierno frenó el aumento a la tarifa eléctrica del 9.3% promedio para los meses de julio a septiembre, los abonados residenciales y pequeños empresarios sampedranos se quejan por un incremento reflejado en su factura de junio.

Entre las principales quejas de los abonados, tanto residenciales como pequeños empresarios, a la Empresa Energía Honduras (EEH) está no haber recibido la factura en físico y un considerable aumento en el cobro de energía.

Además, se quejan porque antes se permitía pagar en un período de 30 días o hasta que se emitiera la siguiente factura, pero ahora después de los 15 días de vencimiento ya comienzan a cobrarles por teléfono.

“Siempre me vienen 1,200 lempiras. Seguimos consumiendo lo mismo de energía y ya esta factura del mes de junio me vino el doble, más de 2,200 lempiras. Es indignante, uno solo trabaja para pagar servicios y la comida, que cada vez está más cara”, reclamó Fausto Aguilar, residente sampedrano.

Karla Barahona, otra abonada afectada, comentó que el recibo de junio reflejó un aumento de L600 más que otros meses y que lo revisó en línea, ya que no le ha llegado el cobro en físico. “Uno no puede ver el detalle, pero igual uno ya sabe que es un robo descarado el que hace esa empresa”, señaló.

Por medio de redes sociales, los abonados también manifestaron su molestia. En la página de Facebook de Diario LA PRENSA, el ciudadano Carlos Osman Rivera compartió que tuvo un aumento de L300 en su consumo de energía.

“Y no solo en junio, si antes de la pandemia pagaba L1,600 y en esos meses de cierre me subió el doble, y cada mes me sube L200 o L300. Aunque haya rebaja siempre me sube”, lamentó. Mirna Rosales dijo ya no soportar esta situación. “Y qué hacemos, nos vamos a las calles, ya no aguantamos. Agarremos valor y ya no sigamos aceptando todo, y yo hice arreglo de pago de L12,500. Hay que hacer algo urgente”.

Además 1- Para el tercer trimestre de este año, el costo del kilovatio hora se mantiene en 4.0830 lempiras. De haberse aprobado el incremento, los consumidores pagarían 4.4556 lempiras por kilovatio hora.

2- En SPS son más de 400,000 abonados. Hay zonas donde el consumo es promediado.

3- Si no le ha llegado el recibo ingrese a la página http://consultando.soeeh.com/consultas.

Menotti Maradiaga, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), manifestó que el alto costo de la energía es uno de los más grandes causantes de quiebra de las micros y pequeñas empresas.

“Creo que debe haber una actuación directa del Gobierno y la EEH de resolver a los hondureños. No es posible que se sigan cancelando cuentas de energía que no se consumió y no se puede dejar de pagar porque lo dejan sin el servicio”, aseveró.

Maradiaga enfatizó en que entre la energía y los impuestos están causando que muchas pequeñas empresas cierren, sobre todo porque recuperarse luego de la crisis económica derivada de la pandemia no ha sido fácil.

Magaly de la Ossa, directora comercial de la EEH, declaró que en el último trimestre (abril-junio) el consumo de energía aumentó. Para el caso, en junio comparado con mayo hubo un incremento del 5%, y desde enero a la fecha el aumento ha sido del 16%. “El mes de junio se tarifó con la misma tarifa que se venía facturando en el trimestre abril, mayo y junio. Si vieron un incremento fue por efecto de consumo”.

Al consultar por qué no se ha entregado el recibo en físico, De la Ossa aseguró que recibieron una notificación de la Enee de que detuvieran el proceso de facturación hasta que fueran publicadas las nuevas tarifas; pero que hicieron el proceso normal de lectura y que hubo un retraso de una semana para la facturación.

“Tenemos un acumulado de 700,000 facturas, pero en cuatro días nos pusimos al día con esta actividad”, aseguró.