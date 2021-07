Sampedrana diseña y vende espectaculares diseños de uñas "Press On"

San Pedro Sula, Honduras.

La creatividad es un elemento básico para que un emprendedor logre tener éxito con su negocio, y para la joven sampedrana Hanna Jubitza Ortega la llevó a crear su propio negocio llamado "Hannah Nails Honduras", que consiste en la creación de uñas "press on".

Las uñas postizas press on (a presión) es una de las tendencias de moda y belleza que más furor ha causado en las redes sociales y permiten una duración de hasta 15 días.

"La idea nació durante la pandemia, ya que los lugares que embellecen las uñas se encontraban cerrados. Vi esa necesidad que tenemos las mujeres de arreglarnos las uñas y fue así como creamos este producto. Son uñas de gel prediseñadas listas para pegar y embellecer las manos de todas las mujeres con espectaculares diseños", comparte.

Diseños espectaculares

Las uñas con diseños originales son creadas para manos y pies de niñas y mujeres de cualquier edad. Las chicas pueden adquirirlas y lucir unas uñas totalmente espectaculares.

Paralelo a su emprendimiento de uñas, la sampedrana de 33 años de edad es licenciada en Mercadotecnia, maestra y también violinista. "El mayor reto que enfrente en mi emprendimiento fue transmitir la idea de un producto nuevo, y que las mujeres se atrevieran a probarlo. Pero poco a poco lo voy logrando", asegura la emprendedora.

"Hago todo tipo de diseños de uñas, en cuanto a tamaño y formas. Todos los colores disponibles, y diseños en tendencia, así como algunas caricaturas a mano alzada", explica.

"Quiero ofrecerles mi productos aquellas mujeres que no tienen el tiempo para ir a un salón de belleza a realizar sus diseños de uñas, o que por sus hijos no pueden ir a un salón de belleza o mujeres que por alguna u otra razón no pueden salir de casa. O simplemente aquellas que les gusta mis diseños. También hacemos envíos a todo el país, la mayoría de mis clientas son fuera de San Pedro Sula", agrega la diseñadora de uñas.

El set de uñas "press on" incluye 14 uñas prediseñadas, 7 tamaños diferentes para cada mano, 1 kit desechable de manicura (lima y empujador), 2 pañitos con alcohol, 1 pegamento, mini aceite de cutícula y una mini crema hidratante.

A los nuevos emprendedores, Ortega aconseja lo siguiente: "Yo quisiera decirles que emprendan en algo que les apasione demasiado. Así todo es un poco mas fácil".

Contacto

El teléfono para contactarla es el siguiente: 9797-7429 y en sus redes sociales de Facebook e Instagram donde se le encuentra como "Hannah Nails Honduras".

En busca de emprendedores

¿Eres emprendedor y quieres que los demás conozcan tu historia, negocio o restaurante? Envía un mensaje con tu información al correo emprendedores@laprensa.hn