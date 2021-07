Hoy se inician entrevistas para trabajar en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

Más de dos mil plazas para trabajar en el extranjero promueve la Secretaría de Trabajo.

Los perfiles que están requiriendo las empresas de Estados Unidos es jardinero, ama de llaves, mesero, cocinero (a), asistente de ferias y operarios de industria de mariscos; sin embargo, los cupos para cocineros, jardineros y operarios de industria de mariscos están agotados.

Las autoridades enfatizan que solo los que cumplan a cabalidad con los requisitos son quienes pueden aspirar a las vacantes.

Para el caso, para ama de llaves deben tener cualquier nivel de inglés, primaria completa, experiencia mínima de seis meses en hotel/resort, sexo indistinto, hondureño y residente en el territorio nacional, no tener registro migratorio irregular (no haber salido del país de manera ilegal o de haber tenido visa haber hecho buen uso de la misma), no tener antecedentes penales/policiales y tener buena condición física.

En el caso de los meseros, deben tener un inglés avanzado, secundaria completa, experiencia mínima de seis meses en atención al cliente, sexo indistinto, hondureño y residente en el territorio nacional, no tener registro migratorio irregular (no haber salido del país de manera ilegal o de haber tenido visa haber hecho buen uso de la misma), no tener antecedentes penales/policiales y tener buena condición física.

En el caso de asistentes de ferias tienen que tener un nivel de ingles básico, ciclo común, experiencia mínima de seis meses en atención al cliente o carga y descarga, sexo indistinto, mayor de 21 años, saber conducir carros, trabajo físicamente pesado, hondureño y residente en el territorio nacional, no tener registro migratorio irregular (no haber salido del país de manera ilegal o de haber tenido visa haber hecho buen uso de la misma), no tener antecedentes penales/policiales y tener buena condición física. Alexander Leiva, director de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula, manifestó que son más de dos mil plazas disponibles para reclutar personal a nivel nacional.

En el caso de San Pedro Sula, las entrevistas a quienes han sido preseleccionados comienzan hoy y finalizan el jueves. “Son empresas de Estados Unidos que requieren personal”.

Leiva agregó que esperan alistar personal todo este año.