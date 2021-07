Represas son prioridad y deben ser multipropósitos, asegura Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula

En el 70% está avanzada la primera fase de la reparación de bordos dañados por las tormentas Eta y Iota en el valle de Sula, aseguró ayer el presidente Juan Orlando Hernández, tras un recorrido por Chamelecón y Choloma.

Hernández y una comitiva gubernamental supervisaron el avance de los proyectos de rehabilitación.

El recorrido que duró más de dos horas consistió en supervisar la rehabilitación de tramos de bordos, en la margen izquierda del río Chamelecón y en las márgenes del río Choloma, en Río Nance, cercano a los predios del parque industrial Gildan.

Leonel Ayala, ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Contra Inundaciones en el Valle de Sula (CCIVS), dijo que están trabajando en un boquete de 250 metros de longitud en el bordo cercano a Gildan.

“Hay 230 boquetes que se han venido reparando y que ya van reparados en el 76% que representan 60 kilómetros de bordos dañados de los 80 que habían fallado”, dijo.

Ayala detalló que en la reparación en el bordo de Choloma se invierten más de L35 millones, que son 2.2 kilómetros y que llega hasta la aldea Río Blanquito.

El tramo que comenzó a repararse hace unos 15 días estará listo en 12 días. Hasta el momento en la aldea Río Blanquito, en la parte baja, en la margen izquierda del río Chamelecón se han cerrado unos seis boquetes.

La reparación de los 2.2 kilómetros estaría lista a más tardar en mes y medio, según el contrato.Ayala enfatizó en la importancia de estas obras de protección, ya que solo Gildan tiene empleadas a más de 25,000 personas.

“Son todas esas familias, más la comunidad de Río Blanquito, y Río Nance que es otra comunidad”. Las autoridades de la CCIVS firmaron un compromiso con patronatos de Chamelecón para iniciar a más tardar el 5 de julio obras complementarias en el bordo de contención.

“No podemos seguir reparando bordos y que la gente siga construyendo o sembrando palma o sembrando plátano o cualquier otra cosa, eso no es posible”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández refiriéndose a la importancia de prevenir las inundaciones.

Hernández indicó que se han destinado recursos importantes a la Comisión del Valle de Sula para hacer las obras necesarias. “Las empresas y los ciudadanos de la zona deben estar involucrados, dando veeduría para que las cosas se hagan bien, exigiendo que se hagan en tiempo y de manera correcta”.

El mandatario destacó que estas obras no son suficientes si no se construyen las represas. “Aquí existen empresarios generadores de energía que se oponen a las represas porque están pensando cuál va a ser la prioridad de pago de la Enee, si se les va a quitar o no, no queremos afectar a nadie, pero no queremos poner por encima el dinero por el valor de la vida”, aseveró.

Hernández señaló que el Congreso Nacional acaba de modificar un fideicomiso que ya existía desde hace varios años sobre lo de represas para la generación de energía y lo están volviendo un fideicomiso de manejo de represas multipropósitos. “Más que lo de la energía nos interesa poder retener el agua para evitar las inundaciones”.