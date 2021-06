Afiliados vulnerables no están acudiendo a vacunarse en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Preocupa a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que no están llegando a vacunarse contra el covid-19 los afiliados directos mayores de 60 años, y quienes tienen de 18 a 59 años con enfermedades de base.

Omar Jananía, gerente del hospital regional del IHSS, dijo a LA PRENSA que quienes sí llegan a inmunizarse a los centros establecidos son personas jóvenes de entre 19 a 25 años sin enfermedades de base.

Jananía dijo que fue la Secretaría de Salud quien dictó los parámetros para aplicar el biológico anticovid y reiteró que la población a inocular es la sigueinte: afiliados directos de 18 a 59 años que tengan una comorbilidad, derechohabientes de 60 años que estén activos en las empresas, jubilados de Injupemp y de IVM, pacientes oncológicos, renales, de esclerosis múltiple, VIH positivos y con tuberculosis.

“Estamos preocupados porque no hemos tenido la cantidad de las personas que hemos considerado. Hemos llamado a mucha gente y no están llegando a vacunarse los que están en estos grupos a inmunizar”, lamentó el doctor.

Jananía lamentó que sea la población joven de entre 19 y 25 años sin enfermedades de base la que llega a los centros de vacunación “y a la fuerza quieran que se les vacune, eso produce inconformidad en ellos porque la vacuna ya viene calculada para la población que tiene comorbilidades”.

El IHSS inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en San Pedro Sula y el valle de Sula el jueves de la semana pasada, y hasta el domingo habían aplicado 17,000 inyecciones.

“Vamos a tener abiertos los centros de vacunación ya establecidos que son el hospital regional del norte, Injupemp, Unah-vs, la Cámara de Comercio y la periférica de Calpules y vamos a ir cerrando centros según el volumen de vacunas que tengamos”, explicó.

Más de 17,000 afiliados directos del IHSS se han vacunado contra el covid-19 en San Pedro Sula y las maquilas en el valle de Sula.

Respecto a la saturación del sistema para sacar la cita para vacunarse, expresó que la mayoría de afiliados no están haciendo uso de la plataforma. “Desde el viernes no ha llegado ningún paciente con cita, no sé por qué no están programando si porque no quieren o el sistema está fallando”. Respecto a la vacunación de los afiliados indirectos, Jananía aclaró que todavía no corresponde.



Jornada

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dio a conocer que en el departamento de Cortés se han aplicado hasta la fecha 50,255 vacunas contra el covid, incluyendo las del Seguro Social. Añadió que hoy se inicia la vacunación de las personas que tienen 70 a 74 años. Los centros de aplicación son el triaje del bulevar del norte, la Universidad Católica y la UTH exclusivamente con la modalidad vehicular.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula, detalló que en la ciudad se ha aplicado la primera dosis a 17,197 personas y a 17,197 las dos.