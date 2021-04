Patronatos se organizan ante la incompetencia de autoridades

San Pedro Sula, Honduras.

Apagones, cortes de agua cada vez que llueve, nula presencia municipal para mantenimiento de las áreas verdes, proyectos de infraestructura paralizados y otras dificultades enfrentan los pobladores del sector noroeste de la ciudad.

Es la zona de mayor crecimiento en San Pedro Sula, pero enfrenta problemas con la prestación de servicios, según los pobladores.

“Llueve y el agua viene sucia, los apagones a la orden del día y para rematar hay proyectos como el bulevar Mackey que están paralizados sin que nadie diga qué pasa”, dijo Concepción Escobar, una comerciante del sector.

Cada colonia tiene su patronato, pero los problemas son similares y a pesar de ser obligación de las autoridades municipales e instituciones de servicios, no los mejorarán, por lo que decidieron organizarse con un solo objetivo: contribuir al desarrollo como una organización civil.

Así nace la Asociación de Desarrollo Comunitario (ADC) estructurada en siete áreas que urgen ser atendidas.

Los 18 patronatos de las colonias Casa Maya II, III y IV, apartamentos Gemelli, residencial El Barrial, Jardines del Valle, Los Álamos tercera etapa, Los Alpes, Villas Mackey, Prados de Jaraguá, Ethsa, Nova, Villas Mabel, Villas Matilda, San Antonio y Serán entre otras, integran la ADC.

Óscar Díaz, ingeniero civil y miembro de la asociación, dijo que tienen las condiciones de organización civil, apolítica y sin fines de lucro y está compuesta por 18 patronatos de la zona que son los fundadores.

“Los límites geográficos de la asociación son el bulevar Armenta, bulevar del norte, bulevar Michelletti y El Merendón”.

Aclaró que lo anterior no implica que algún patronato que solicite entrar a la asociación y que no está dentro de los límites vaya a recibir un no como respuesta.

El ingeniero dijo que el objetivo primordial es apoyar el desarrollo de la zona. “Nos damos cuenta que Honduras se va a desarrollar desde la iniciativa civil porque se ha perdido la confianza en las instituciones y por ello la necesidad de unirse con fines comunes”, dijo.

Destacó que la situación de la energía eléctrica es un problema grave en la zona. Como organización entienden la situación, y buscarán unirse con el sector público para resolver el problema.

Los patronatos de las colonias asumen la limpieza de las áreas verdes, pese a que sus vecinos pagan un impuesto.

Explicó que cada vez que llueve se quedan sin agua potable porque el concesionario quita el suministro por la turbiedad, “esto es un indicativo que las plantas de tratamiento no funcionan”, señaló.

Aseguró que no tienen ningún apoyo de la municipalidad, pero sí están obligados a cumplir una serie de condicionamientos, pago de impuestos y restricciones. “Hay que revisar esa situación”.

Díaz, quien actúa como vocero de la asociación, dijo que como sector cada colonia se encarga de la limpieza de sus áreas verdes. “Eso es trabajo de la municipalidad y lo hacemos con gusto, el problema es que ni siquiera se puede poner agua en la caseta de un vigilante porque tienen que poner el visto bueno del alcalde, además hasta para poner un servicio sanitario en el área de los niños.

Aseguran que en el tema de seguridad se está buscando hacerla zonal, aunque cada colonia tiene su propia seguridad.

También buscan que se les informe y ver de qué forma colaboran en el estancamiento de algunos proyectos como el bulevar Mackey.