Conflicto ambiental entre La Lima y SPS por aguas negras

LA LIMA.

La basura arrastrada por las sucias aguas en el canal Chotepe evidenció aún más el problema ambiental entre municipios en el valle de Sula.

Por años se ha venido dando un conflicto ambiental que se origina por la falta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro Sula, que tiene más de 1.2 millones de habitantes.

El paso de Eta y Iota con enormes corrientes lo que hizo fue arrastrar basura depositada por la gente sobre los cauces de los canales. Se formó un tapón allí por la colonia Planeta y prácticamente se acumuló la basura, principiante plásticos que son los más visibles porque flotan, explicó la ambientalista Diana Betancur.

"La solución definitiva es que traten las aguas, entretanto que draguen esa quebrada". German Pérez , ingeniero.

Ese tapón de basura y lodo en el canal Chotepe, que en lugar de ser un canal de alivio del Chamelecón es un canal de desagüe, mantiene en condiciones insalubres e inhabitables varias colonias de San Pedro Sula y La Lima, que resultaron afectadas por las tormentas de noviembre pasado.

Las colonias Céleo Gonzales, Villa Nova, Planeta, Independencia, entre otras, tienen problemas en sus sistemas de aguas negras porque no pueden desembocar en el canal y se estancan en las calles. Betancur recordó que el municipio de San Pedro Sula tiene una mora ambiental desde 1993 en el tratamiento de las aguas residuales.

“El río Chamelecón es el principal receptor de las aguas residuales crudas que genera San Pedro Sula y Cofradía”.

Detalló que los impactos ambientales afectan las poblaciones a lo largo del río Chamelecón y también descargan al mar Caribe. Con la concesión de los servicios de agua y alcantarillado sanitario en 2001 se estableció en el contrato que el concesionario construiría dicho sistema de tratamiento. El contrato de concesión ya alcanza 20 años de los 30 firmados y no se ha logrado construir dichos sistemas por diferentes razones.

9 años le quedan a la concesión de aguas en la ciudad con Aguas de San Pedro , contrato que comenzó el el año 2000.

Posición

La Municipalidad de La Lima envió maquinaria para retirar el plástico del canal, pero poco se logró hacer. El pésimo escenario sigue ahí en el bulevar principal por donde pasan los viajeros que tienen como puerta de ingreso al país la terminal aérea Ramón Villeda Morales.

“Ya interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público por el daño ambiental que nos causa San Pedro Sula al tirarnos toda esa basura y además lanzar en crudo todas las aguas negras”, dijo el alcalde de La Lima, Santiago Motiño.

Esperamos que se tomen cartas en el asunto y que San Pedro Sula asuma su responsabilidad porque nos lanzan todo y la contaminación es grande. Lamentó que el alcalde Armando Calidonio no muestra interés en resolver este problema pese a ser el presidente de la Zona Metropolitana del Valle de Sula.

Lo hemos llamado, le hemos escrito mensajes y no contesta. Nosotros estamos claros que es un problema de SPS que debe resolver La Lima, y no es justo dijo. LA PRENSA buscó a las autoridades municipales en SPS, pero no se refirieron al tema, pues debe hacerlo el alcalde.