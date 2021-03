Recaudan fondos para apoyar a niños con síndrome de Down

San Pedro Sula, Honduras.

La sampedrana Claudia Karina Santos nunca se imaginó que su única hija Camila María Padilla nacería con síndrome de Down, una situación que le afectó emocionalmente y la hizo sentir desorientada y deprimida.

Afortunadamente, esta madre hondureña, de profesión odontóloga, a los cuatro meses encontró el apoyo que necesitaba para formar e impulsar el desarrollo de su bebé y, en la actualidad, con 11 años es una niña con mucha alegría y que ha tomado como reto aprender a leer y escribir.

“La fundación Integrar ha sido como mi segundo hogar, pues mi hija ha tenido un considerable desarrollo gracias a la formación que ha recibido. Hoy está en una escuela normal y tiene el apoyo extra de la fundación. El nacimiento de mi hija fue un shock, pues no me esperaba que tuviera una condición especial, tuve que pasar un proceso de aceptación, una depresión posparto; pero interactuar con otras madres en la misma situación y ver que no estaba sola me ayudó. Hoy comparto mi experiencia con otras madres primerizas”, manifestó.

Actividades

El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, y la fundación Integrar, creada el 27 de agosto de 1998, desarrollará actividades para recaudar fondos y seguir apoyando a las familias que tienen un integrante con este síndrome.

Victoria Sánchez, directora de fundación Integrar San Pedro Sula, informó que en alianza con Cervecería La 20 hoy y mañana se venderá un “wooden beer box” conmemorativo y comida brasileña en las afueras de este negocio. Hoy se venderá en un horario de 11:00 am a 9:00 pm y mañana de 2:00 pm a 9:00 pm. El domingo se continuará con una reforestación en las instalaciones de Integrar con el apoyo de Rotaract.

Los interesados en donar a la fundación u obtener servicios pueden llamar al 3251-0764.