“El costo de la energía limita el crecimiento”: Menoti Maradiaga

San Pedro Sula.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámara), Menoti Maradiaga Medina, quien mañana culmina su segundo período al frente de esta gremial, destaca en su labor el apoyo a las mipymes, la digitalización, innovación y capacitación para adaptarse a la nueva realidad.



¿En qué situación se encuentran las microempresas?

En los recientes estudios, más del 80% de las mipymes que lograron sobrevivir se han reactivado y están tratando de recuperar empleos, pero siempre tenemos la limitante de acceso a financiamiento, readecuación de deudas, inseguridad que limitan la reactivación sostenible y a corto plazo cada día que pasa perdemos empleos y cerramos empresas.

¿Hay recuperación económica en este sector?

En los monitoreos realizados en marzo, más del 75% manifestaba cierres de forma parcial o total de sus negocios. Hemos avanzado a la fecha, pero debemos seguir construyendo acciones conjuntas que nos lleven por esta línea de reactivación y recuperación. Nuestra competitividad y productividad está en juego con temas como la formación técnica especializada, la inclusión financiera, accesos a nuevos mercados, la digitalización y la asesorías técnicas son variantes importantes para una reactivación.



¿Qué está afectando el clima de negocios?

Inseguridad, inestabilidad jurídica y política, políticas públicas pro libre empresa (carga tributaria, formalización, capacitación).

¿Qué piensa sobre la Enee como factor negativo para la inversión?

Es una de las mayores variantes por las que nuestras empresas no crecen, el servicio es demasiado caro y resta competencia comparado con países de la región centroamericana.

El sector privado genera empleo para la reactivación, pero ¿cuenta con la facilitación de las políticas gubernamentales?

Ya estamos trabajando en la mesa mipyme en marco de la emergencia liderando procesos de reactivación con certificación y entrega de kit de bioseguridad, asistencia técnica y fondos de capital de impulso, lograr visibilizar el impacto de las tasas municipales; pero aún queda mucho por hacer y gestionar en pro de la inversión y crecimiento de los emprendedores y mipymes.

¿Qué se requiere para impulsar la economía en tiempo de pandemia?

Estabilidad en la toma de decisiones, atención inmediata a los financiamientos. Desde la mesa multisectorial hemos realizado varias recomendaciones para la reactivación de políticas públicas, financiamiento, asistencia técnica especializada y apuestas productivas por territorio.

Mañana finaliza su gestión al frente de Fedecámara, ¿qué experiencia le deja?

Agradecimiento a Dios por permitirme hacer un voluntariado de corazón. Menoti Maradiaga en equipo con la junta directiva dejamos en estos 4 años de gestión capacidad, alianzas, articulación. Me siento muy complacido porque al tomar el reto me fijé expectativas que cumplí sobremanera. Agradezco a cada cooperante, aliado, amigos, familia que me acompañaron en el proceso, la federación queda con un plan estratégico, proyectos que aseguran la profesionalización del tejido cameral y sobre todo queda como un fuerte representante de cada afiliado mipyme a nivel nacional.