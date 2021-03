Peatones, excluidos de la infraestructura vial de San Pedro Sula

San Pedro Sula.

En la Capital Industrial se requieren como mínimo seis pasos peatonales en diversos puntos críticos con la finalidad de salvaguardar la vida de obreros y estudiantes, así como mejorar la circulación vial.

Según el Observatorio de la Violencia de la Unah, la mayor cantidad de muertes registradas en accidentes de tránsito son personas atropelladas, y San Pedro Sula es de los municipios con mayor incidencia.

La Ciudad de los Zorzales, en las últimas administraciones se ha enfocado en obras como pasos a desnivel y puentes vehiculares, pero a juicio de expertos se ha dejado a un lado al peatón, que es la prioridad del urbanismo.

Urgencia Según los sampedranos, urge un puente peatonal en Viveros, Zip Calpules bulevar del este, salida vieja a La Lima por Diunsa, en Cemcol y otro en el desvío a la aldea El Carmen segundo anillo.

Israel Rubí, arquitecto, docente de Urbanismo y Diseño Arquitectónico en la Universidad de San Pedro Sula y la Unah-vs y exdirector de Planificación Urbana de la alcaldía sampedrana, dijo a LA PRENSA que “el centro del urbanismo es el ser humano, pero desafortunadamente en el sistema vial planteado para la ciudad la prioridad nunca ha sido la persona, sino el vehículo”.

En ese sentido, las obras de diseño son específicas para la comodidad de los carros.

“Se puede ver en las vías públicas de la ciudad que está pavimentado, pero no hay aceras”, ejemplificó Rubí.

En cuanto a los pasos peatonales que existen, el experto argumentó que se edificaron sin ningún criterio, ya que son incómodos e inseguros porque siempre están sucios, algunos sobrepasan el nivel de inclinación, entre otros aspectos.

“La teoría dice que quien debería de bajar es el vehículo y que las personas no tengan que subir para la comodidad del peatón”, explicó.

Bajo ese esquema, Rubí ejemplificó que en el caso del puente peatonal del IHSS en el bulevar del norte lo ideal era que la calle se modificara desde varios metros atrás para que el carro pasara a desnivel y que el puente peatonal estuviera a nivel de calle para comodidad de los peatones.

Expertos afirman que se ha construido para la comodidad de los carros.

Análisis.

Para Rubí, los puentes y pasos peatonales deben estar en zonas donde haya aglomeración de personas por el uso de transporte urbano, como en sitios donde un plan vial funcional lo pueda definir. En ese sentido, es necesario un plan de movilidad urbana peatonal.

“Se debe pensar en un plan general, en las obras de Siglo 21 no lo hay porque la mayoría de obras no funcionan. Por ejemplo, el Paso Merendón (obra municipal) es una inversión que ahí no tiene ningún sentido, ahí hubiera sido mejor un redondel porque no es una vía de gran longitud”, finalizó Rubí.

José Francisco Saybe, ingeniero y empresario, dijo que hay que estudiar cada intersección individualmente para saber si se necesita un puente o paso peatonal. Asimismo, explicó que a medida que un sector tiene más tráfico concentrado como en New York es preferible habilitar paso zebra donde hay semáforos.

“Los puentes peatonales cuestan dinero y el 90% de las personas no los usan”, dijo.

Lester Fajardo, arquitecto, expresó que es urgente que los profesionales idóneos estén al frente de una reestructuración vial que permita una circulación más inclusiva.

“A falta de puentes peatonales, ciclovías, señales y semáforos, los peatones ponen en riesgo su vida y los conductores se ven envueltos en accidentes no intencionales”.

Se informó a LA PRENSA que a mediados de 2021 se comenzará a construir un túnel peatonal bajo carretera en Viveros, en el bulevar del norte. Este abordará el tema de la seguridad, así como de una correcta iluminación. Esta opción era la más factible por las características de la zona, así como para facilitar la movilidad al peatón. Los diseños están casi terminados y la alcaldía dará a conocer a detalle el proyecto.

Isbela Orellana, máster en Tecnología Educativa y socióloga, expresó que de nada sirven los puentes si no hay educación vial tanto para el peatón como el conductor. Es necesario que los escolares tengan formación en cuanto a vialidad. Además, se debe garantizar la seguridad porque la gente sufre por asaltos y hasta intentos de violaciones, acotó la profesional.