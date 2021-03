Vendedores de mercados prevén aumento en el precio de mariscos

San Pedro Sula.

Un incremento de entre L6 y L20 esperan en el precio de los mariscos para la próxima semana los vendedores de los diferentes mercados sampedranos.

El aumento de acuerdo con los locatarios se debe a dos factores ya históricos: el primero por ser producto de alta demanda por la celebración de la Semana Santa y el segundo por la escasez generada por el mismo consumo, la cual es aprovechada por los intermediarios para la especulación de precios.

Sin embargo, previo a la llegada de las vacaciones de verano, los mercados ya reportan carencia de filete y pescado seco. “En otros años desde finales de febrero ya los proveedores comienzan a traer el pescado seco, pero este año ha costado, esperamos tener la otra semana”, dijo Enrique Santos, del mercado Medina.

El limón subió a L6 la unidad mientras que la docena está a L70. La cebolla roja de L12 a L15.

Jorge López, vendedor del Dandy, indicó que la tilapia registró recientemente una alza de dos lempiras, pasando de L40 a L42 y con el aumento que proyectan llegaría a los L48.

De momento el camarón se vende a L100 la libra, pero con el ajuste estaría a L130. La jaiba que es ofertada a L10 subiría a L15 y L18 dependiendo el tamaño, mientras que el caracol que se cotiza a L130 aumentará a L150.

Luis Mejía, mercader, afirmó que el objetivo no es afectar al consumidor puesto que al final también pierden porque las personas no compran alimentos caros, pero explicó que ellos no pueden comprar a más y vender a menos.

Congelamiento

Los que también tuvieron un leve incremento esta semana fueron los derivados del pollo, que subieron L1, lo cual hasta ayer se mantenía vigente pese a que la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), en acuerdo ministerial acordó congelar el precio a L24.40 en los mercados y L29.50 en los supermercados en todo el país, pero en los mercados se encuentra a L26.

El congelamiento es por un lapso de 30 días (5 de marzo al 5 de abril).

Las autoridades pidieron respetar esta determinación para evitar multas y sanciones y denunciar por medio de la línea gratuita 115 cualquier incremento no autorizado en alimentos de primera necesidad.