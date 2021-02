El Rivas recibe L100 millones para fortalecer atenciones

Máquinas de diálisis no funcionan en hospital móvil Nuevas anomalías aparecen en el hospital móvil de San Pedro Sula. En este centro asistencial se instalaron cinco máquinas para dializar a pacientes renales y que se encuentran afectados por el covid-19, sin embargo, no funcionan a cabalidad. Para su eficaz funcionamiento, las máquinas necesitan el constante abastecimiento de agua, pero se ha detectado que este hospital no cuenta con el insumo. “Recibimos reporte de nuestros colaboradores de que en las instalaciones, durante se realizan los tratamientos las máquinas se quedan sin agua, debiendo detener el proceso y se tiene que estar realizando constantes llamadas para que el personal active el suministro de agua para terminar la diálisis”, señala una nota de Diálisis de Honduras dirigida a las autoridades del Rivas. Aparentemente, “el problema surge a raíz de una tubería del hospital que está dañada y al activar el sistema de agua la tubería colapsa, dejando escapar gran cantidad de agua”, indica la nota. En la sala de diálisis del hospital móvil hay cinco pacientes con covid que desde hace 20 días no reciben el tratamiento por el problema en las tuberías. Las cifras de las organizaciones de defensores de derechos humanos señalan que 45 pacientes renales fallecieron por covid-19 en lo que va del año.