Tránsito no se apega a la simplificación de trámites

San Pedro Sula.

Un promedio de 25 accidentes diarios con daños materiales está registrando la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula.

De acuerdo con el reporte de Vialidad y Transporte, el mes de enero cerró con un total de 434 accidentes con daños materiales, 83 personas resultaron lesionadas y nueve perdieron la vida por esta causa.

Por faltas varias decomisaron más de 2,116 licencias, de las cuales 39 fueron a conductores encontrados en estado de ebriedad.

Miguel Villatoro, coordinador operativo de la DNVT, informó que han pasado de tener un promedio de 10 accidentes diarios a 25 accidentes al día. “Había bajado por las medidas de restricción”, dijo.

Actualmente, de lunes a viernes es permitida la circulación a la población en general; pero los fines de semana es por dígito.

Una de las principales causas de accidentes sigue siendo el irrespeto a las señales de tránsito y a los dispositivos que distraen, como el uso del celular. Cabe recordar que aunque la emisión de licencias, capacitaciones, certificaciones, constancias y pruebas se están haciendo desde enero en el nuevo edificio de Vialidad y Transporte, en el sector Calpules, el pago de infracciones se sigue efectuando en el plantel del bulevar del este.

Me parece ilógico que no podamos sacar el recibo, es un atraso para uno. Erick Villanueva, conductor de taxi.

Anteriormente, las autoridades habían informado que los mismos usuarios podían descargar los recibos TGR (Tesorería General de la República) desde cualquier computadora ingresando a la página www.sefin.gob.hn para pagar las multas y que el proceso fuera más ágil; sin embargo, la DNVT no lo permite y los usuarios están obligados a ir a las oficinas a solicitar el recibo para luego pagar la multa en el banco Atlántida y después ir a reclamar su licencia de conducir. Pese a la simplificación administrativa que promueve el Gobierno, este proceso sigue siendo engorroso para los conductores.

Hay que destacar que otras instituciones en donde se tramitan documentos como antecedentes penales, antecedentes policiales y del Registro Nacional de las Personas (RNP) sí lo permiten.

Villatoro dijo que es necesario que los usuarios tramiten el recibo en la DNVT porque lo hacen por efectos de auditoría y señaló que los recibos son gratis.

“Saqué el recibo y fui a pagar al banco y me aboqué a las oficinas de Tránsito a retirar la licencia. Se enojaron y me dijeron que no era así el proceso, que el recibo tenía que sacarlo ahí y no me querían dar la licencia”, contó una conductora que había sido sancionada por ir hablando por celular mientras manejaba.