A través de brigadas móviles entregarán nuevas identidades

San Pedro Sula.

Por medio de brigadas móviles que llegarán a los diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos de Honduras, el Registro Nacional de las Personas (RNP) se prepara para entregar el nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI) que tendrán más de 5.8 millones de hondureños.

De acuerdo con autoridades de la institución, la entrega se hará en los centros de votación de forma expedita, y en los próximos días estarán socializando el calendario de visita por departamento y ciudad.

“Los centros de votación que estén más cerca del domicilio del ciudadano serán utilizados para entregar el documento, pues vamos a aprovechar esa infraestructura que ya está diseñada donde serán instalados diversos cubículos a fin de cumplir la tarea”, explicó Roberto Brevé, comisionado permanente del RNP.

Las cédulas que no sean reclamadas irán a una oficina de cada registro. Elizabeth Avila , registradora civil de SPS

Cerca de cuatro mil personas que han trabajado en el proceso de enrolamiento comenzarán a ser capacitadas esta semana para llevar a cabo esta nueva etapa del proyecto Identifícate, con el cual se lograron levantar los datos personales de 5,040,842 hondureños, de los cuales unos 4.6 millones están habilitados para participar en las próximas elecciones primarias.

El funcionario manifestó que a la fecha han recibido lotes con 712,000 cédulas y faltan cuatro lotes más que llegarán al país a finales de ese mes y principios de marzo.

“Vamos a estar entregando la identidad en forma permanente y no lo vamos a dejar de hacer porque es nuestra responsabilidad anunciar que ya está listo el documento para que se vaya a retirar”, explicó.

Recordó que los centros de enrolamiento continúan habilitados a lo largo de todo el territorio para que las personas que todavía no han hecho el trámite se acerquen a los lugares, pues la actual tarjeta de identidad tendrá vigencia hasta mayo, luego de este tiempo los ciudadanos no podrán hacer ninguna diligencia si no es con el nuevo documento de identificación.