Santabarbarense perdió su empleo por el covid y ahora diseña ropa para mascotas

San Pedro Sula, Honduras.

Karol Marlene Zamora Erazo tiene 25 años de edad y emprendió un negocio de diseño de ropa para mascotas "PetModa", que incluye camisas, vestidos y pañuelos para perros y gatos.

La joven es originaria de San Nicolás, Santa Bárbara pero reside en San Pedro Sula. A raíz de la pandemia del covid, perdió su trabajo como recepcionista en una empresa.

"Siempre me ha gustado el corte y confección, desde que adopté una perrita comencé haciéndole vestidos a ella, y después de un tiempo, con ayuda de mi mamá comenzamos a hacer vestidos para los perros de amigos cercanos y así se fue corriendo la voz hasta que decidí emprender", asegura la chica que está por culminar su carrera universitaria (Licenciatura en letras con orientación a la literatura).

Vestimenta para mascotas

"He confeccionados vestidos para perritas, camisas para perritos y gatos, pañuelos también. Tengo el reto de vender otros productos siempre para el uso de las mascotas como arnés o depósitos para la comida, jabones y shampoo para ellos", explica Karol.

Los diseños que ofrece la emprendedora han recibido muy buena aceptación en las redes.

"Al principio tuve temor de que no fuera a funcionar, ya que anteriormente había intentado vender aritos y maquillaje pero con ninguno me fue tan bien como con la ropa para perritos. Pero al final vale la pena", detalla Karol Marlene sobre los miedos que genera emprender.

"Generalmente pido las medidas de las mascotas para que queden perfectos, pero si los clientes ya le han comprado de una talla en específico, solo se la pido", agrega Karol.

"No se den por vencidos, si tienen una idea que la pongan en acción, si no funciona, hay que seguirlo intentando. Al menos no se quedará con la duda que se intentó. La idea es encontrar algo que hacer, y sobre todo que les guste hacerlo", aconseja la patepluma a los nuevos emprendedores.

Contacto

La emprendedora realiza las entregadas de sus diseños en centros comerciales de la ciudad sampedrana, y su número de contacto es 8872-2861 y por sus redes sociales.

