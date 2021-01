Obispo Garachana: “Comencemos el 2021 con esperanza”

San Pedro Sula, Honduras.

El obispo Ángel Garachana dijo ayer en su homilía que para conocer bien y amorosamente a

una persona hay que estar con ella, compartir la palabra y la intimidad, el tiempo y el lugar, los ideales y las realizaciones, y así es como va creciendo una amistad sincera, profunda y gratificante.

Recordó que fue lo que experimentaron dos discípulos de Jesús impulsados por su deseo de conocerlo.

En su mensaje, Garachana dijo que “estamos iniciando el nuevo año, marcado por incertidumbres y búsquedas”.

“Un año con deseos de salud y desarrollo, también por compromisos de solidaridad, deseo y de servicio y ayuda mutua”, explicó.

Monseñor detalló que es un 2021 con deseos de esperanza y proyectos de reconstrucción, pero también por miedos y decepciones.

Lo anterior similar a los apóstoles que siguieron a Jesús, y en una situación tan compleja Jesús nos está diciendo a nosotros: “Vengan, síganme, estén conmigo, escuchen mis palabras, vean mis obras para que me vayan conociendo, amando y crean de corazón en mí”.

Pidió conocer a Jesús por experiencia, no solo de oídos, y a no contentarse con aprender solo una doctrina y unas normas, sino a vivir un encuentro personal con él. “Les aseguro que no quedarán defraudados, comencemos el nuevo año con Jesucristo, él es para nosotros camino, verdad y vida, es luz, fuerza y esperanza, misericordia, paz y salvación definitiva”, enfatizó.