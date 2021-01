Riesgo en mercados por falta de medidas de bioseguridad

San Pedro Sula.

Las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19 en los mercados sampedranos son casi nulas; compradores sin mascarillas y puestos de venta sin gel antibacterial y vendedores sin protección es la constante.

Aunque el riesgo de contagio por covid-19 es latente en cualquier lugar cuando no se toman las medidas de bioseguridad, en estos establecimientos la amenaza es mayor debido a que muchos de los consumidores que llegan a abastecerse lo hacen sin siquiera utilizar la mascarilla, exponiendo al resto de compradores y a los mismos locatarios.

LA PRENSA hizo un recorrido por los mercados Dandy, Medina y Rápido para verificar qué acciones están tomando las autoridades para tener un mejor control en estos puntos de venta y evitar la propagación del virus.

En ninguno había presencia de personal de Sinager ni de miembros de las instituciones de seguridad, los cuales tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad aprobadas mediante decretos.

Al inicio de la pandemia, el mercado Dandy mantuvo un riguroso protocolo de acceso para los clientes e incluso en la entrada que da a la 7 calle de barrio Medina instalaron un estante con gel desinfectante y una alfombra con amonio cuaternario para que las personas desinfectaran la suela de sus zapatos; pero al cabo de algunos meses lo retiraron.

"En mi negocio exigimos a los clientes venir por lo menos con mascarilla para atenderlos". Edwin Ferrufino , vendedor del Dandy.

Ante la acción, fueron los vendedores quienes comenzaron a redoblar la seguridad sus negocios, exigiendo a cada cliente por lo menos el uso de la mascarilla.

“Yo aquí no atiendo a alguien si no viene con mascarilla y además lo rociamos con amonio; pero sí hemos notado que mucha gente viene y no se pone ni la mascarilla”, expuso Sarahí Benítez, comerciante del Dandy.

En los mercados Medina y Rápido, el panorama es aún más crítico, ya que aquí tanto vendedores como compradores ignoran la prevención del coronavirus, faltando por completo al distanciamiento social y al uso de la mascarilla.

Leyla Yacamán, directora regional de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), dijo que hay operativos constantes en empresas, mercados, supermercados y demás establecimientos comerciales, y aseguró que hay negocios a los que se les inició un proceso administrativo por dicho incumplimiento y en su momento serán sancionados de acuerdo con lo establecido en la ley.