Hondureño triunfa en Canadá con emprendimientos tecnológicos

"Los hondureños creo que no conquistamos el mundo porque no queremos, hay muchísimo talento en nuestro país para traspasar esas fronteras y mucho más allá", asegura Mario Escoto Damas, un sampedrano que brilla en Canadá con sus empresas tecnológicas.

El emprendedor de 30 años de edad es el CEO de BeltecHub Technologies, una startup tecnológica que conecta a comerciantes de todo el mundo que desean vender sus productos en América del Norte, América Central y América del Sur.

La plataforma digital también es una gran fuente para los compradores que buscan mejorar el descubrimiento de proveedores y la competitividad de una manera eficiente y rápida.

BeltecHub abrió las puertas de Canadá al visionario, y este mismo ha dado la apertura para que el hondureño pueda crear otras subdivisiones como www.GotChamba.com, un sitio para promover el talento local en Honduras y Centroamérica y realizar a través de la plataforma la contratación de profesionales independientes en diferentes rubros.

Latam Startups Canadá

Tras seguir varios procesos el emprendedor hondureño fue seleccionado para formar parte de Latam Startups, la iniciativa que ejecuta cada año el "Startup Visa Program" para ayudar a las nuevas empresas internacionales a ingresar a Canadá y allí llegó la oportunidad laboral de su vida.

Latam Startups Canadá es una organización sin fines de lucro con sede en Toronto dedicada a fomentar el crecimiento empresarial. Como parte de su misión, la asociación ayuda a las startups (en su mayoría latinoamericanas) a crecer y globalizarse.

En otras palabras es una aceleradora y es pionera en llevar las principales empresas emergentes del mundo a Canadá y ayudarlas a desarrollarse y materializarse.

Enseñanzas

"He aprendido a escuchar. Son muchas las enseñanzas que he aprendido en el camino del emprendimiento, pero cuando se necesita mucho apoyo, asesoría o de personas que sepan más que tú, la humildad y el saber de que no lo sabes todo es muy importante", aconseja Mario a los nuevos emprendedores y aquellos que luchan por salir adelante.

"Hay que rodearse de personas que te apoyen, que sumen, y también saber tomar consejos de otros emprendedores o especialistas que tienen años de experiencia, para evitar equivocarse y hacer las cosas de una mejor forma", agrega el startupero.

Mario Escoto también pone a disposición su talento y experiencia para poder compartirlo con jóvenes y profesionales que deseen información sobre cómo emprender internacionalmente o que tengan consultas sobre el rubro tecnológico o software.

Los correos electrónicos para contactarse con el emprendedor tecnológico son los siguientes: m.escoto@beltechub.com y maescoto90@gmail.com

Buscando emprendedores

¿Eres emprendedor y quieres que los demás conozcan tu historia o idea de negocio? Solo envíanos un mensaje con tu información al siguiente correo emprendedores@laprensa.hn