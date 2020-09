Joven urge ayuda en su tercera batalla contra el cáncer

Erasmo Perdomo es un joven de 31 años que lucha por ganarle la batalla al cáncer.

El joven sampedrano, quien padece de linfoma linfoblástico de células B, es padre de una niña de cinco años y contó a LA PRENSA que en 2016 le fue diagnosticado cáncer en la columna, el cual logró vencer. Tres años después, en 2019, la enfermedad volvió y también logró vencerla, pero hace unos meses su médico descubrió que nuevamente había un tumor en la columna.

“Me comenzó con un dolor en la columna. Luego de muchos exámenes los médicos me detectaron algo y dijeron que era cáncer, pero solo se dijo que era un linfoma, aunque no lograron identificar qué tipo de linfoma era. Como era algo urgente, el doctor me puso un régimen de quimioterapias”, contó Perdomo.

“En 2019 me detectaron otra vez el cáncer y el doctor pidió una subclasificación, pero no la pudieron dar en el país, me puso en tratamiento y la enfermedad se volvió a ir”, manifestó. Para salvar su vida, Erasmo necesita un trasplante de médula ósea. Sus parientes son los donantes, pero el procedimiento no lo hacen en el país, por lo que tiene que viajar al extranjero y requiere ayuda económica.

Las personas interesadas en brindarle apoyo pueden hacer los donativos a las cuentas 212011106170 de Banco de Occidente, 2360279900 de Davivienda, 2701017616 de Banhcafé, 210010472096 de Banpaís y 050110100334249 de Banrural, todas a nombre de Erasmo Perdomo.



El trasplante tiene un costo de 200,000 dólares.