En una semana capacitarán el 97% de choferes de buses

San Pedro Sula.

El 16 de septiembre comenzarán a circular 1,500 buses urbanos de San Pedro Sula bajo un protocolo estandarizado de medidas de bioseguridad para casi 400,000 usuarios y 3,500 choferes, ayudantes y “chequeadores”.

Nelson Fernández Toro, dirigente del transporte sampedrano, dio a conocer a LA PRENSA que hasta el momento solo ha sido capacitado el 3% de los choferes de buses y ayudantes, y que se pretende que antes del 16 de septiembre se dé capacitación virtual y presencial al restante 97%.

La capacitación dura dos horas y se brindará por la plataforma Zoom a quienes tengan teléfono inteligente y de forma presencial en un predio en la 33 calle adonde se hacen las revisiones físicas.

Se programó el 16 de septiembre como el día para reiniciar el servicio para dar espacio a las capacitaciones y la impresión de unas pegatinas que se colocarán en los vidrios de las puertas de las unidades, las cuales indicarán que ya fueron certificadas.

Medidas

Para abordar el bus, el pasajero deberá portar mascarilla y anteojos, además de un bote de gel en la cartera para que luego de pagar el pasaje pueda aplicarse en las manos. Asimismo, el chofer y ayudante deberán seguir este lineamiento.

No se usará el aire acondicionado en las unidades para evitar que circule el mismo aire viciado, por lo que los vidrios serán bajados en su totalidad. No se permitirá pasajeros de pie, pero sí se autorizó llenar todos los asientos.

“Nosotros nos comprometemos con el motorista y ayudante para hacer velar esto y que no vayan a darse puntos de contaminación. No van a montar a nadie que no lleve mascarilla”, añadió Fernández.

Organización

El dirigente detalló que los choferes y sus unidades circularán de la siguiente manera: lunes, miércoles, viernes y domingo van a trabajar los choferes con terminación de identidad impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El martes, jueves y sábado operarán las terminaciones (2, 4, 6 y 8). De manera que cada día circulen solo 750 unidades en la ciudad.

“Esto es para dividir la flota en dos grupos. Todos debemos velar por frenar la expansión del covid”, expresó.

Fernández agregó que gestionarán con la empresa privada una donación de 400,000 anteojos para los usuarios del transporte en SPS.

Además, le pedirán al Gobierno que asigne tres patrullas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que vigilen que se cumplan las normas y evitar abuso de motoristas.

La tarifa de 10 lempiras de pasaje se mantendrá.

Se espera que 5,200 estén instruidos al cierre de cinco semanas.

Taxis

Henry Rodas, representante de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxihl), dijo que en la ciudad hay cerca de 5,200 taxis legales autorizados por el IHTT.

Para poder operar, los taxistas deberán participar en una capacitación y tramitar un salvoconducto, además de aplicar las medidas de bioseguridad.

Se autorizó que los taxis circulen con el 100% de su capacidad, es decir 4 pasajeros.

Bioseguridad La Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxihl), que agrupa a la mayoría de taxistas en la ciudad, está dando kits de bioseguridad a los taxistas, con un 80% subsidiado por Cotaxihl y un 20% pagado por el chofer de la unidad.

En un principio se había estipulado que para la reactivación los taxistas deberían crear una estructura de tubos PVC con una división de cuatro partes con plástico; sin embargo, esta semana tras un acuerdo con el Gobierno se acordó sustituir esa estructura por caretas en cada uno de los pasajeros, como un extra a las mascarillas.

Muchos taxistas ya habían gastado en instalar dicha estructura, pero por el calor que impera en la región se declaró no funcional.

Los controles serán mayores para el taxi colectivo. En los puntos se dotará con dispensador de gel y revisión de temperatura a pasajeros.

Las oficinas de Cotaxihl están sirviendo para que el personal del IHTT capacite a taxistas independientes y otras organizaciones en grupos de 25.

Hasta ayer en Cotaxihl se han capacitado 900 motoristas y se han tramitado 248 salvoconductos.

Se estima que en cinco semanas se capacite a la totalidad de taxistas.